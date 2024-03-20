Огневая поддержка с моря. Заключение. Новые решения.

И промышленность, и ВМС зарубежных стран работают над инновационными решениями, способными обеспечить доступные возможности огневой поддержки с моря, в дополнение к разведке прибрежных и более удаленных наземных целей. (часть I и часть II)

В частности, израильская компания Rafael Advanced Defense Systems недавно объявила об испытаниях SEA BREAKER, «морской и наземной системы вооружения 5-го поколения, способной достигать дальности до 300 км для точного удара с точечным поражением широкого спектра ценных морских и наземных целей», – по данным компании. Имея 4-метровый корпус со складывающимися крыльями и турбореактивный двигатель массой менее 400 кг без ускорителя, новый боеприпас запускается несколькими контейнерами, которые могут быть установлены на быстроходных ракетных катерах водоизмещением от 100 тонн.

Крылатая ракета Sea Breaker от «Рафаэль»

Со слов производителя, SEA BREAKER оснащен усовершенствованной головкой самонаведения (ГСН) с распознаванием инфракасного изображения (IIR) с автоматическим захватом цели (ATA) и автоматическим распознаванием цели (ATR), которая благодаря искусственному интеллекту позволяет выполнять глубокое обучение и сопоставление сцен на основе больших данных, обеспечивающее полностью автономную миссию и взаимодействие с целью. Ракета оснащена каналом передачи данных, который поддерживает принятие решений в режиме реального времени и тактические обновления, а также усовершенствованную систему планирования и управления полетами.

По финансовым соображениям, Министерство военно-морского флота США, в дополнение к артиллерийскому управляемому снаряду (GLGP) также прекратило работы над электромагнитной рельсовой пушкой (EMRG), положив конец научно-исследовательской деятельности, начатой ​​​​в 2005 году для обеспечения огневой поддержки войск на берегу с моря.

В Европе в апреле 2020 года Европейское оборонное агентство (EDA) возложило ведущую роль на франко-германский НИИ Сен-Луи (Franco-AllemanddeRecherchesdeSaintLouis) в 24-месячном проекте «Снаряд повышенной дальности действия с использованием электромагнитного рельсотрона» (ProjectileforIncreasedLong-rangeEffectsUsingElectromagneticRailgun, PILUM). Последний представляет собой технико-экономическое обоснование использования электромагнитного рельсотрона (EMRG) в качестве дальнобойной артиллерийской системы. В рамках проекта будет дополнительно изучена возможность интеграции EMRG в наземные и морские платформы.

NAVAL SPIKE

Системы ракетного оружия, созданные на основе программ наземного применения, таких как NAVAL SPIKE (Non-Line-of-Sight, NLOS) от компании Rafael с дальностью стрельбы 32 км, уже эксплуатируются ВМС во всем мире. Однако широкое использование барражирующих ударных систем вооружения во время нагорно-карабахского конфликта 2020 года между Азербайджаном и Арменией существенно повлияло на будущие планы не только сухопутных войск, но и военно-морских и десантных сил во всем мире.

В январе 2020 года Системное командование морской пехоты США заключило с американской компанией Mistral контракт на проектирование, разработку, изготовление и испытание системы высокоточных боеприпасов OPF-M (OrganicPrecisionFiresMounted / Органический прецизионный огонь – установленный) и ее интеграцию в наземные тактические машины LAV-M и JLTV и будущий LRUSV (необитаемый надводный аппарат большой дальности).

Американская компания объединилась с израильской компанией UVision, чтобы поставить Корпусу морской пехоты США ударный барражирующий боеприпас (ББ) на базе UVision HERO 120. Изделие имеет массу 12,5 кг и запускается из контейнера, несет БЧ массой 4,5 кг и имеет 60-минутную продолжительность полета для ведения разведки. ББ позволяет вести высокоточный огонь с закрытых позиций. Компания также предлагает HERO-400EC для военно-морских применений массой 40 кг, с 10-килограммовой БЧ, дальностью полета 150 км и продолжительностью полета 120 минут.

По материалам журналаEuropeanSecurity & Defence