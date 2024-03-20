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Военное обозрение

В США снова сдвигаются сроки обновления флота авианосцев и подводных лодок

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Источник изображения: topwar.ru

На USNI вышла статья, которая посвящена тому, что передача третьего авианосца типа "Форд"- "Энтерпрайза" - задерживается на полтора года. Ориентировочно, будет сдан в сентябре 2029 года, хотя это и не окончательно.

Возможно, сдвиги будут и на более поздние сроки, поскольку за пять лет многое может произойти. Кроме того, заказ авианосца CVN-82, переносится ​​с 2028 финансового года на 2030 финансовый год соответственно.

Сдвигаются сроки вывода из состава флота авианосцев типа "Нимиц". Для поддержания их в строю нужен дорогостоящий ремонт.

"Нимиц" должны были списывать в 2023 году, но ему продлили сроки эксплуатации до 2024 года. Ремонт продолжительностью полгода и стоимостью четверть миллиарда долларов - на самом деле не ремонт в прямом смысле слова. Надо понимать, что ему просто поддерживают техническую готовность выхода в море, на БС он уже не пойдет. Хотя, теоретически, такая возможность

имеется, и обстановка на планете ("благодаря" самим США) не способствует спокойному уходу "на пенсию".

"Дуайт Эйзенхауэр" должен был списываться в этом году, однако срок службы продлен до 2026 года. Соответственно, ремонт около года, стоимостью 600 млн. $. Правда на какой верфи и когда, пока не известно. С верфями, как известно, у США очень жесткий "затык".

Следующему, "Карлу Винсону", тоже прийдется продлевать сроки эксплуатации, опять же - время, место и деньги. Еще пять "Нимицев" не проходили текущий ремонт с заменой активной зоны реактора в среднем 4 года. Это тоже проблема, поскольку верфь, которая строит новые авианосцы и, так сказать, "капиталит" старые, только одна.

Это то, что касается авианосцев.

Но не авианосцами едиными. Министр ВМС Карлос дель Торо сообщил, что начало строительства новой МАПЛ, SSN(X), которая должна будет заменить "Вирджинии", откладывается на начало 2040-х годов, хотя первоначально назывались сроки 2035 год, а ранее даже 2031. Эта новость, влечет за собой два не очень хороших для ВМС США и Белого дома, вывода. Во-первых, опять продление сроков эксплуатации для уже действующих лодок, сначала "Лос-Анджелесов", а потом и "Вирджиний". Во-вторых, выполнение своих обязательств перед Австралией, в рамках AUKUS сдвигается в какое-то отдаленное и не определенное будущее. Поскольку, предполагалось, что первоначально, Австралии передадут 2-3 "Вирджинии", бывших в эксплуатации, но конечно же не блок IV или V, а более старые. Теперь, таковая передача под большим вопросом. Надо заметить, что атомные реакторы, ТЗА и другое оборудование, для авианосцев и подводных лодок, производит только одна фирма - "Нортроп-Грумман". И она уже говорит о некоторых проблемах с выпуском продукции.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
США
Проекты
Nimitz
Авианосец
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