Войти
Lenta.ru

На Украине заметили МиГ-29 с французским «Хаммером»

342
0
0
МиГ-29 ВВС Украины
МиГ-29 ВВС Украины.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Sergey Popsuevich

На Украине заметили МиГ-29 с французской бомбой HAMMER

Советский истребитель МиГ-29, вооруженный французской бомбой Armement Air-Sol Modulaire (AASM), которую также называют Highly Agile Modular Munition Extended Range (HAMMER), заметили на Украине. На фотографию самолета обратило внимание издание Army Recognitnion.

На снимке виден МиГ-29 Воздушных сил Украины, который несет одну бомбу «Хаммер» под крылом.


МиГ-29 Воздушных сил Украины, который несет одну бомбу «Хаммер» под крылом.
Источник: Open source information

Высокоточный боеприпас HAMMER приняли на вооружение в 2007 году. Изделие состоит из неуправляемой бомбы и комплекта дополнительного оборудования. Базовая версия боеприпаса включает носовой модуль с системой наведения и хвостовой модуль с оперением и ракетным ускорителем, которыми оснащают 250-килограммовые бомбы. AASM с дальностью около 70 километров использует наведение на основе GPS и инерциальной системы.

Ранее в марте Министерство обороны России сообщило, что российские средства противовоздушной обороны впервые перехватили бомбу HAMMER.

В январе министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню сообщил, что Париж намерен отправлять Украине 50 адаптированных под советские самолеты авиабомб AASM в месяц на протяжении всего 2024 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Франция
Продукция
HMMWV
Град РСЗО
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
GPS
Похожие новости
25.04.2022
Вооружения, поставленные Украине Вашингтоном и его союзниками, сведены в единый список
22.07.2015
Чем Грузия собралась воевать против России в Южной Осетии?
03.07.2012
Грузинская армия снова боеспособна?
01.09.2011
По следам МАКСа
21.04.2010
Зенитные ракетные системы: ситуация на мировом рынке
18.08.2008
Техника войны. О вооружении, использованном в грузино-осетинском конфликте
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.03 12:29
  • 16
"Нет равных": в США высоко оценили российские вертолеты Ми-28 и Ка-52
  • 20.03 12:17
  • 34
Армия США отменила программу 155-мм дальнобойной самоходной гаубицы ERCA
  • 20.03 12:15
  • 60
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 20.03 12:13
  • 184
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.03 10:13
  • 3
Французские военные ничего не смогут сделать на Украине, считают в Госдуме
  • 20.03 09:21
  • 206
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 20.03 08:14
  • 1
Корпорация "Новый космос" в 2024 году разработает ПО для блокчейн-эксперимента в космосе
  • 20.03 04:57
  • 1
Самарские инженеры разработали заправщик для «ионных» спутников
  • 19.03 20:44
  • 1
Запад усиливает ПВО на Украине, в Польше и Румынии
  • 19.03 20:24
  • 454
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 19.03 19:06
  • 1
Греция отправит на Украину большую партию боеприпасов
  • 19.03 18:12
  • 1
Чехия утверждает, что некоторые союзные России страны поставляют снаряды Украине
  • 19.03 17:56
  • 1
Американцы построят самый большой самолет в мире
  • 19.03 17:44
  • 452
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 19.03 16:47
  • 3
Уникальная KN-25 из КНДР превосходит западные РСЗО, в том числе HIMARS