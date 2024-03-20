МО РФ рассказало о работе ЗРК "Тор-М1" на авдеевском направлении

Военнослужащие расчета комплекса прикрыли мотострелков от разведывательных беспилотников противника в ходе наступления

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М1" Центрального военного округа (ЦВО) прикрыли наступление российских мотострелков от разведывательных БЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М1" Центрального военного округа в ходе боевой работы обеспечили безопасность продвижения мотострелкам от разведывательных БЛА противника на авдеевском направлении. Получив боевую задачу, военнослужащие совершили марш в один из районов боевого применения. По прибытии зенитчики в течение трех минут привели комплекс из походного положения в боевое и осуществили мониторинг воздушного пространства в районе действия наших штурмовых подразделений. Обнаружив воздушную цель, расчет взял ее на сопровождение и при подтверждении цели выполнил ее уничтожение на безопасном расстоянии", - сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны, точность комплекса позволяет одним боекомплектом ликвидировать до восьми воздушных целей противника. При этом радиолокационные станции обнаружения автоматически блокируют возможность поражения "своих" летательных аппаратов.

"Зенитный ракетный комплекс "Тор-М1" является уникальной машиной. Немаловажным звеном в данной машине является расчет. Боевой расчет ведет постоянный контроль неба, сбивает беспилотные летательные аппараты различного типа. За последнее время был сбит беспилотный летательный аппарат "Лелека", - сказал заместитель начальника расчета с позывным Мастер, слова которого привели в российском военном ведомстве.

"Тор-М1" - всепогодный тактический ЗРК. Предназначен для поражения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, управляемых ракет и других элементов высокоточного оружия, летящих со скоростью до 700 м/с на средних, малых и предельно малых высотах в сложной воздушной и помеховой обстановке. Дальность поражения - от 1,5 тыс. до 15 тыс. м, высота поражения - от 30 до 6 тыс. м. Масса боевой части ракеты - 15 кг. Расчет - четыре человека.

С первого дня специальной военной операции расчеты подразделения ЗРК "Тор-М1" обеспечивают воздушное прикрытие наземных сил, неся боевое дежурство на передовой, сохраняя жизни личного состава и боеготовность мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений.