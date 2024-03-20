В пунктах базирования подводных сил ВМФ РФ отметят День моряка-подводника

Во всех пунктах базирования подводных сил Военно-морского флота (ВМФ) России 19 марта пройдут торжественные мероприятия в честь Дня моряка-подводника. Экипажи подводных лодок, выполняющих задачи в Мировом океане, в течение дня получат поздравления командования с профессиональным праздником.

История профессионального праздника моряков-подводников началась 19 марта 1906 года, когда в соответствии с Указом императора Николая II подводные корабли, были выделены в отдельный класс — подводные лодки. В том же году Государственным Советом утверждено положение о создании отряда подводного плавания. Первыми звания «офицер подводного плавания» приказом Главного морского штаба были удостоены 68 офицеров, сдавшие специальный экзамен. Россия стала одной из первых среди стран, применивших подводные лодки в вооруженной борьбе на море.

После выделения подводных лодок в самостоятельный класс боевых кораблей подводные силы получили значительный импульс для своего развития. К началу Первой мировой войны это был уже сложившийся род сил, способный решать разнообразные задачи. В годы Великой Отечественной войны подводные силы внесли один из самых существенных вкладов в дело победы.

За годы борьбы с врагом подводники совершили более 1200 боевых походов, произвели около 700 торпедных атак, выпустили 1542 торпед, в активных минных заграждениях поставили 1736 мин. В итоге ими было потоплено около 100 боевых кораблей и более 200 видов транспорта противника.

В средине 50-х годов прошлого столетия в ответ на создание в США подводной лодки с атомной энергетической установкой, в Советском Союзе были развернуты работы, направленные на обеспечение паритета в этом направлении. 1 июля 1958 года был поднят Военно-морской флаг на первой в России атомной подводной лодке К-3 «Ленинский комсомол». Россия стала одной из немногих мировых держав, способных строить и эксплуатировать атомные подводные лодки.

К 1961 году Советский Союз уже имел девять атомных лодок — четыре ракетных и пять торпедных. Всего за время существования в СССР было построено более 250 атомных подводных лодок различных классов. В 1965 году на учении Северного флота в море было развернуто 48 подводных лодок, на учении «Океан-80» в Атлантике действовали более 50 подводных лодок, в том числе 21 ракетный подводный крейсер стратегического назначения.

Атомный подводный флот — национальная гордость, он является существенным фактором сдерживания любых агрессивных устремлений с морских и океанских направлений. Определившись в самостоятельный класс кораблей, подводные лодки прошли длительный путь развития и в настоящее время составляют основу боевой мощи российского ВМФ, а ракетные подводные лодки стратегического назначения, всходящие в состав Морских стратегических ядерных сил, являются важнейшей составляющей стратегической триады, обеспечивающей военную безопасность Российской Федерации.

В настоящее время подводные лодки выполняют основные задачи в формате боевых служб в Мировом океане. Это боевое патрулирование ракетных подводных лодок стратегического назначения, боевая служба многоцелевых подводных лодок. В центре внимания Министерства обороны РФ и Главного командования находится деятельность по обновлению и укреплению атомной и неатомной составляющей подводных сил.

Со включением в состав ВМФ подводных лодок новых проектов, оснащенных сложнейшими системами оружия и вооружения возросли требования к уровню подготовки подводников. В учебных центрах ВМФ ежегодно проходят подготовку и переподготовку экипажи подводных лодок различных проектов.

Параллельно со строительством подводных лодок новых поколений развивается система поисково-спасательного обеспечения действий подводных сил ВМФ России. Особое внимание Главным командованием ВМФ России уделяется продолжению и развитию отечественной школы подледного плавания подводных лодок в Арктике.

13 марта источник, близкий к оборонно-промышленному комплексу, сообщил ТАСС, что после завершения ремонта атомная подводная лодка (АПЛ) спецназначения АС-31 «Лошарик» может выйти на испытания в начале лета 2024 года. В январе сообщалось, что ремонт и восстановление АПЛ спецназначения АС-31 «Лошарик», поврежденной при пожаре, планируется завершить в 2024 году.

19 февраля в пресс-службе Северного флота рассказали об учебной дуэли в Баренцевом море между атомными подводными лодками «Нижний Новгород» и «Псков». АПЛ также провели ряд корабельных учений и тренировок, в том числе при участии экипажей противолодочных самолетов Ил-38 смешанного авиационного корпуса Северного флота.

5 февраля в Баренцево море вышел фрегат «Адмирал флота Касатонов» для выполнения практических стрельб. Экипаж фрегата отработал ряд мероприятий одиночной подготовки надводного корабля.