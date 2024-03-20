Войти
ТАСС

В России ведется разработка робота-перевертыша "Ежик-М" для минирования

343
0
0
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив

Робот будет ездить в любом положении, уточнил исполнительный директор конструкторского бюро "Спектр" Андрей Братеньков

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Российские специалисты работают над созданием роботизированной платформы-перевертыша "Ежик-М" для дистанционного минирования. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор конструкторского бюро "Спектр" Андрей Братеньков.

"КБ работает над второй модификацией платформы "Ежик-М", предназначенной для дистанционного минирования. Внешне он будет отличаться от первой версии разведчика-провокатора "Ежик-Р", ослепляющего противника и вызывающего огонь на себя. Мы пришли к пониманию, что нужна машина "перевертыш", для которой не будут критичны перевороты. Чтобы машина могла продолжать движение, пока с ней есть связь, как бы робота ни откинуло или не перевернуло, допустим, взрывом, чтобы она могла продолжать движение, пока с ней есть связь. Робот будет ездить в любом положении - задом, передом, вверх ногами, вниз ногами, без разницы. Чтобы военнослужащие могли просто из машины выбрасывать нашего "Ежика", выполняя свои задачи", - сказал Братеньков.

Роботизированная платформа будет оснащена полезной нагрузкой весом до 20 кг. "Ежик-М" готовится под две противотанковые мины ТМ-62, каждая из них весит 10 кг. Планируем, что это будет гибридная платформа с возможностью установки либо колесного модуля, либо гусеницы. Гибридное шасси интересно тем, что если везде слякоть, то можно ехать на гусеницах. Но на гусенице быстро не покатишься, поэтому если мы говорим об относительно твердых грунтовых покрытиях, то колесо гораздо предпочтительнее", - отметил исполнительный директор КБ "Спектр".

Ранее сообщалось, что КБ разработало колесную роботизированную платформу "Ежик-Р" для разведки. В настоящее время робот, оснащенный полезной нагрузкой до 5 кг, применяется в зоне спецоперации.

КБ "Спектр" базируется в Новосибирске. Организация занимается разработкой и производством беспилотных летательных аппаратов, а также роботизированных платформ для СВО. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Робот
Похожие новости
26.01.2007
Дан старт подготовке проведения в России международного салона "Комплексная безопасность"
01.01.2007
ПРИЗРАЧНОЕ ПРЕВОСХОДСТВО. Технологии вчерашнего дня маскируются под современные
01.12.2006
"Рособоронэкспорт" представляет передовые разработки в области средств антитеррора в рамках проходящего в Москве глобального форума
30.11.2006
"Рособоронэкспорт" представляет передовые разработки в области средств антитеррора в рамках проходящего в Москве глобального форума
30.11.2006
Рособоронэкспорт представил новейшие средства для борьбы с терроризмом
12.10.2006
На учениях Россия-НАТО в Италии представят российско-венгерский комплекс для работы в зоне терактов
04.10.2006
«Рособороноэкспорт» заинтересован в сотрудничестве с белорусскими учеными
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.03 12:29
  • 16
"Нет равных": в США высоко оценили российские вертолеты Ми-28 и Ка-52
  • 20.03 12:17
  • 34
Армия США отменила программу 155-мм дальнобойной самоходной гаубицы ERCA
  • 20.03 12:15
  • 60
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 20.03 12:13
  • 184
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.03 10:13
  • 3
Французские военные ничего не смогут сделать на Украине, считают в Госдуме
  • 20.03 09:21
  • 206
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 20.03 08:14
  • 1
Корпорация "Новый космос" в 2024 году разработает ПО для блокчейн-эксперимента в космосе
  • 20.03 04:57
  • 1
Самарские инженеры разработали заправщик для «ионных» спутников
  • 19.03 20:44
  • 1
Запад усиливает ПВО на Украине, в Польше и Румынии
  • 19.03 20:24
  • 454
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 19.03 19:06
  • 1
Греция отправит на Украину большую партию боеприпасов
  • 19.03 18:12
  • 1
Чехия утверждает, что некоторые союзные России страны поставляют снаряды Украине
  • 19.03 17:56
  • 1
Американцы построят самый большой самолет в мире
  • 19.03 17:44
  • 452
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 19.03 16:47
  • 3
Уникальная KN-25 из КНДР превосходит западные РСЗО, в том числе HIMARS