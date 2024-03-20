В России ведется разработка робота-перевертыша "Ежик-М" для минирования

Робот будет ездить в любом положении, уточнил исполнительный директор конструкторского бюро "Спектр" Андрей Братеньков

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Российские специалисты работают над созданием роботизированной платформы-перевертыша "Ежик-М" для дистанционного минирования. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор конструкторского бюро "Спектр" Андрей Братеньков.

"КБ работает над второй модификацией платформы "Ежик-М", предназначенной для дистанционного минирования. Внешне он будет отличаться от первой версии разведчика-провокатора "Ежик-Р", ослепляющего противника и вызывающего огонь на себя. Мы пришли к пониманию, что нужна машина "перевертыш", для которой не будут критичны перевороты. Чтобы машина могла продолжать движение, пока с ней есть связь, как бы робота ни откинуло или не перевернуло, допустим, взрывом, чтобы она могла продолжать движение, пока с ней есть связь. Робот будет ездить в любом положении - задом, передом, вверх ногами, вниз ногами, без разницы. Чтобы военнослужащие могли просто из машины выбрасывать нашего "Ежика", выполняя свои задачи", - сказал Братеньков.

Роботизированная платформа будет оснащена полезной нагрузкой весом до 20 кг. "Ежик-М" готовится под две противотанковые мины ТМ-62, каждая из них весит 10 кг. Планируем, что это будет гибридная платформа с возможностью установки либо колесного модуля, либо гусеницы. Гибридное шасси интересно тем, что если везде слякоть, то можно ехать на гусеницах. Но на гусенице быстро не покатишься, поэтому если мы говорим об относительно твердых грунтовых покрытиях, то колесо гораздо предпочтительнее", - отметил исполнительный директор КБ "Спектр".

Ранее сообщалось, что КБ разработало колесную роботизированную платформу "Ежик-Р" для разведки. В настоящее время робот, оснащенный полезной нагрузкой до 5 кг, применяется в зоне спецоперации.

КБ "Спектр" базируется в Новосибирске. Организация занимается разработкой и производством беспилотных летательных аппаратов, а также роботизированных платформ для СВО.