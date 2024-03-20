Источник сообщил, что АПЛ "Лошарик" в ходе испытаний "нырнет" на предельную глубину

Глубина погружения атомной подводной лодки составит 6 тыс. м, отметил собеседник агентства

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения АС-31 - ее еще называют "Лошарик" - после завершения ремонта на "Севмаше" в ходе испытаний выполнит погружение на предельную глубину. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к оборонно-промышленному комплексу.

"Лошарик" в ходе испытаний, начало которых намечено на лето текущего года, выполнит несколько погружений, в том числе на предельную глубину его использования - 6 тыс. метров", - сообщил он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее сообщалось, что ремонт "Лошарика" практически завершен. После некоторых остающихся работ планируется, что он выйдет на испытания в июне-июле. Другой собеседник ТАСС в военном ведомстве сообщал, что титановый прочный корпус АПЛ при пожаре 1 июля 2019 года не пострадал, что, по имеющимся данным, обеспечит аппарату прежнюю предельную глубину погружения.

Пожар на АПЛ АС-31 унес жизни 14 моряков-акванавтов. Реактор при пожаре не пострадал. В ноябре 2019 года подлодку доставили в Центр судоремонта "Звездочка", где была проведена операция по выгрузке активной зоны реактора. Подводную лодку АС-31 из-за специфической формы внутреннего корпуса - соединенных между собой нескольких титановых сфер - неофициально называют "Лошарик".