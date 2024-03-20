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ТАСС

Сенатор США назвал выделение беспроцентного кредита лучшим способом поддержки Украины

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Американский сенатор Линдси Грэм
Американский сенатор Линдси Грэм.
Источник изображения: © AP Photo / Andrew Harnik

Линдси Грэм также выразил мнение, что Вашингтон в вопросе оказания помощи другим государствам должен ориентироваться на положение дел в собственной экономике

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Сенатор Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) считает выделение беспроцентного кредита наиболее приемлемым инструментом для продолжения военной помощи Украине. Соответствующее заявление он разместил на своем сайте по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"На встрече с президентом Зеленским я сообщил ему, что с учетом кризиса на южной границе США и огромного долга идея [бывшего американского] президента [Дональда] Трампа о превращении помощи от Соединенных Штатов в беспроцентный кредит с возможностью списания является наиболее приемлемым способом продвижения вперед", - указал законодатель. По его словам, такой механизм может быть применен в отношении не только Украины, но и других стран, получающих помощь от США.

Грэм отметил, что законопроект о выделении финансирования на оказание поддержки Украине должен учитывать ситуацию с безопасностью на южной американской границе. Кроме того, он выразил мнение, что США в вопросе оказания помощи другим государствам должны ориентироваться на положение дел в собственной экономике.

Инициативу возобновления помощи Киеву в виде займа или ленд-лиза выдвинул в феврале Трамп, который уже гарантировал себе официальное выдвижение в качестве кандидата в президенты от республиканцев на предстоящих в ноябре выборах.

Ранее телекомпания NBC со ссылкой на источники сообщила, что республиканцы в Палате представителей Конгресса работают над собственным пакетом помощи для Украины, который предусматривает выделение Киеву кредитов. Проект находится на начальной стадии. По словам председателя комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса Майкла Маккола (республиканец, от штата Техас), изучается возможность выделить в качестве кредитов часть невоенной помощи. 

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
США
Украина
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