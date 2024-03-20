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Игра ва-банк. Секреты вокруг поставок ракет Taurus (Junge Welt, Германия)

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Ракета Taurus. Архивное фото
Ракета Taurus. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo

Junge Welt: Германия останется без средств обороны, если передаст Украине Taurus

Если Берлин все же решит передать Киеву ракеты Taurus, вместе с ними придется поставить и высокотехнологичные системы искусственного интеллекта, пишет Junge Welt. Проблема заключается в том, что их у бундесвера критически мало - и, если бесценное оборудование уйдет на Украину, сама Германия останется беззащитной.

Обвинение серьезное. Нет, речь идет не о том, что кто-то выдал государственную тайну. Если то, о чем немецкий новостной портал T-online сообщил в пятницу, правда, — а сообщил он о выступлении генерального инспектора бундесвера Карстена Бройера перед комитетом по обороне Бундестага в понедельник 11 марта 2024 года, — то возникают совершенно другие проблемы. По информации T-online, Бройер объяснил депутатам, что украинские вооруженные силы смогут применять ракеты Taurus самостоятельно, без физического присутствия немецких военных на Украине, лишь в том случае, если вместе с ракетами им будут поставлены высокотехнологичные IT-системы, которые специально разработаны для их использования с ракетными комплексами. Однако таких систем у бундесвера настолько мало, что, передав их Украине, Германия останется без средств к самообороне.

И что же произойдет, если ракеты Taurus будут поставлены вместе с IT-системами, а Украина все равно потерпит поражение в конфликте и российские вооруженные силы вдруг окажутся на восточной границе Польши? Тогда ситуация будет очень серьезной, а бундесвер как лишится одного из своих самых грозных видов оружия. Германия больше не будет достаточно готова к собственной обороне.

Не стоит полностью принимать на веру главную идею этого сценария — а именно то, что Россия может напасть на государство-члена НАТО. Однако именно эту гипотезу изо дня в день проповедуют все государственные партии от СДПГ до ХСС. И, конечно же, во главе таких партий сидят такие "бункерные" ястребы как Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, председатель комитета Бундестага по обороне). Тем не менее, когда сейчас население переживает, что опасность российского нападения чрезвычайно серьезна, и в то же время требует, чтобы ракеты Taurus были отправлены на Украину, то возникает необходимость в разъяснении ситуации. В конце концов, после утечки информации из ВВС ФРГ, которая так смутила Берлин, мы узнали, что Taurus почти так же эффективен, как автомобиль Porsche на проселочной дороге. Если он не получает точную информацию от упомянутых выше IT-систем. Хотят ли Штрак-Циммерманн, Антон Хофрайтер (глава комитета бундестага по европейским делам) и им подобные политики бессмысленно растратить высокотехнологичный потенциал мощных и дорогостоящих ракетных комплексов? Или они осознанно идут на риск, понимая, что Германия останется с сильно ослабленной обороной в случае нападения России, которое, по их мнению, действительно возможно (подобные заявления о намерениях России напасть на европейские страны являются домыслом западной пропаганды — прим. ИноСМИ)?

Правящие партии, которые в настоящее время требуют идти ва-банк в военных вопросах — и не только в отношении Украины, хотя уже это очень плохо, но и в отношении собственной страны. Даже если, как было сказано, не придерживаться мнения о том, что Россия нападет, это дело в любом случае будет иметь признаки скандала. Вероятно, у Штрак-Циммерманн есть все основания для того, чтобы начать охоту за информатором. В такой картине мира, как у нее, нападение всегда является лучшей защитой. А наказывать осведомителя, подавая суровый устрашающий пример всем, кому только можно — плохая традиция американо-европейского партнерства.

Об авторе: Йорг Кронауэр — немецкий журналист и автор. Специализируется на изучении неофашизма и международной политике. В качестве сотрудника редакционной коллегии журнала "Немецкая внешняя политика" отвечает за подготовку аналитической документации.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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