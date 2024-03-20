Полярный крюк: для чего НАТО проводит учения в Арктике

Северный морской путь стал главной целью США в регионе, считают эксперты

Военнослужащие НАТО, высадившись в Норвегии, попытаются повторить опыт российских десантников во время учений Arctic Edge, стартовавших 18 марта, рассказали «Известиям» эксперты. В маневрах примут участие около 250 человек, 150 из них — из дивизии США, созданной недавно в рамках усиления американских вооруженных сил на Севере. По мнению специалистов, тренировки преследуют две цели — практическая отработка возможных вариантов боевых действий в арктической зоне и демонстрация возможностей воздействия альянса на российский Северный морской путь.

У нас подсмотрели

С 18 по 22 марта военнослужащие Норвегии и США проведут операцию по десантированию в северных районах региона, преодолев расстояние около 6 тыс. км по воздуху через Северный полюс с Аляски. Эта операция запланирована в ходе учений Arctic Edge, которые проходят раз в два года под руководством Северного командования США.

— Американцы явно у нас подсмотрели, как мы несколько раз десантников высаживали на «северах». Видимо, решили проверить, что могут их десантники сделать. То есть они сейчас используют наш опыт, — объяснил «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Фото: U.S. Marine Corps Forces Reserve Источник изображения: iz.ru

Он напомнил, что в 2020 году военнослужащие российских ВДВ первыми в мире десантировались в Заполярье с высоты 10 тыс. м. Высадка была в районе архипелага Земля Франца-Иосифа, ее обеспечили три военно-транспортных самолета Ил-76. Во время этой операции было опробовано новое снаряжение и оборудование, приспособленное под суровые арктические условия, сообщало Минобороны РФ.

Во время проведения воздушно-десантных операций в рамках учения Arctic Edge 24 будет задействовано примерно 100 военнослужащих 2-го батальона Норвегии и 150 солдат 11-й воздушно-десантной дивизии США.

Фото: U.S. Marine Corps Forces Reserve Источник изображения: iz.ru

— У США это недавно созданная дивизия, — уточнил военный эксперт Юрий Лямин. — Она была сформирована именно на Аляске в рамках усиления американских вооруженных сил на севере, на основе имевшихся там бригад. Они были объединены в новую 11-ю воздушно-десантную дивизию в 2022 году. Она заточена именно на действия в арктическом регионе, то есть Аляска и, соответственно, вся Арктика.

Учения Arctic Edge 24 также должны показать способность армии США быстро перебрасывать силы из одного региона мира в другой в короткие сроки.

Внимание на Север

США в последние годы уделяют всё больше внимания Северу, готовя свои войска к работе в Арктике, говорится в вышедшей в середине марта публикации на американском портале Business Insider. В планах — укрепление военного сотрудничества с Канадой и Данией, чтобы создать дополнительные возможности для сдерживания России и Китая.

Намерения США подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказав, что Арктика — это территория напряженной конкуренции, стратегически важный регион для России.

Фото: U.S. Marine Corps Forces Reserve Источник изображения: iz.ru

— Американский флот активно осваивает северные регионы, включая проведение ракетных и торпедных стрельб. Это говорит о том, что люди серьезно рассматривают Арктику как возможное поле боя в будущем. Они к этому готовятся, они отрабатывают разные технологии, в том числе подледной войны, — пояснил Дмитрий Болтенков.

По его мнению, война в арктических условиях — одна из сложнейших, потому что там против тебя не только противник, но и сама природа: низкие температуры, сильные ветра, белое пространство.

— В связи с вступлением в состав НАТО Финляндии и Швеции северный фланг альянса очень серьезно усиливается. Нужно учитывать, что через Арктику расстояния относительно близкие между США, Канадой, Норвегией, Швецией. И всё это угрожает нам с севера. Эти операции, естественно, против кого-то должны быть направлены, сейчас — против России, — отметил Юрий Лямин.

Американский интерес

Разведывательная активность стран НАТО у северных российских берегов подталкивает Москву к пересмотру своей стратегии обеспечения безопасности в этом регионе. Россия уже изучает вопрос денонсации Конвенции ООН по морскому праву в части Арктики, эту информацию «Известиям» подтвердили в профильном комитете Госдумы. Для США регион интересен тем, что это самый короткий путь из Америки в Евразию, в том числе — для ракет.

— Запад очень обеспокоен теми усилиями, которые Россия предпринимает по развитию Арктики, Северного морского пути, экономической деятельности и, конечно, теми мероприятиями, которые проводит Российская Федерация на упреждение по обеспечению безопасности. Сейчас это становится наиболее актуальным, потому что под угрозой находятся южные коммуникации через Красное море. Хуситы предпринимают все меры, чтобы этот путь стал наиболее опасным, — отметил экс-командующий Тихоокеанским флотом РФ Сергей Авакянц.

Фото: U.S. Marine Corps Forces Reserve Источник изображения: iz.ru

Он напомнил о заявлении хуситов, которые пригрозили расширением географии ударов и намерением атаковать суда, следующие маршрутом в обход Африки в направлении мыса Доброй Надежды. Поэтому действия альянса — это демонстрация его возможностей по воздействию на Северный морской путь, нашу экономическую зону.

— Россия предпринимает в этом плане абсолютно оправданные усилия, и политика наша в том, что касается развития Севера, очень своевременная и правильная. Единственное, надо еще больше ускориться и перед лицом такой опасности обеспечить 100% безопасность нашей главной северной коммуникации и наших экономических возможностей по освоению Арктики, — подвел итог Сергей Авакянц.

Учения Arctic Edge — это часть более широких маневров Nordic Responce. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что России нужно пристально следить за этими учениями, наблюдая какие именно элементы отрабатывают западные военные, чтобы предусмотреть соответствующие меры в ответ на эти угрозы.

Юлия Леонова

Владимир Матвеев