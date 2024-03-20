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РИА Новости

Минобороны назвало обновление подводного флота центром своего внимания

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Военнослужащие перед началом торжественной церемонии поднятия Военно-морского флага РФ на подводной лодке проекта 677 "Кронштадт" на судостроительном заводе "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге
Военнослужащие перед началом торжественной церемонии поднятия Военно-морского флага РФ на подводной лодке проекта 677 "Кронштадт" на судостроительном заводе "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Гальперин

Минобороны: в центре внимания находится обновление подводного флота

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Обновление и укрепление как атомной, так и неатомной составляющей подводного флота России находится в центре внимания военного руководства страны, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

День моряка-подводника ВМФ России отмечается 19 марта.

"В центре внимания министерства обороны РФ и Главного командования находится деятельность по обновлению и укреплению атомной и неатомной составляющей Подводных сил. Так, в 2023-2024 гг. предприятие "Севмаш" передало ВМФ России АПЛ "Красноярск", "Император Александр III". (В один день) были выведены из эллинга АПЛ "Архангельск", АПЛ "Князь Пожарский". "Адмиралтейские верфи" передали в состав неатомные подводные лодки "Можайск" и "Кронштадт", - говорится в сообщении.

Подводные лодки, обладающие высокой мобильностью, скрытностью и способностью эффективно участвовать в решении оперативно-стратегических и стратегических задач, в Минобороны назвали главной ударной сила флота. Серийное строительство атомных и дизель-электрических подводных лодок продолжается, подчеркнули в российском военном ведомстве.

Служба на подлодках новых проектов, оснащенных сложнейшими системами оружия и вооружения, предъявляет высокие требования к уровню подготовки подводников. Для этого в учебных центрах ВМФ десятки экипажей ежегодно готовят к боевому применению ракетного и торпедного оружия, учат тактике морского боя и умением принимать быстрые и грамотные решения в любых условиях обстановки, рассказали в МО РФ.

Также совершенствуются системы базирования субмарин, развивается система поисково-спасательного обеспечения действий Подводных сил ВМФ России. Особое внимание Главным командованием ВМФ России уделяется продолжению и развитию отечественной школы подлëдного плавания подводных лодок в Арктике.

История российского подводного флота началась 19 марта 1906 года, когда указом императора Николая II подлодки были выделены в отдельный класс. К началу первой мировой войны они стали полноценным родом сил, способным решать разнообразные задачи.

Существенный вклад внёс подводный флот и в победу в Великой Отечественной войне. В Минобороны напомнили, что за годы войны подводники совершили более 1,2 тысячи боевых походов, произвели около 700 торпедных атак, выпустили 1542 торпед, в активных минных заграждениях поставили 1736 мин. В итоге ими было потоплено около 100 боевых кораблей и более 200 транспортов противника.

Первая в России атомная подводная лодке К-3 "Ленинский комсомол" вошла в состав флота 1 июля 1958 года. Спустя более 60 лет Россия по-прежнему является лидером в этом направлении, одной из немногих стран обладающих способностью осуществлять полный цикл строительства кораблей таких классов.

"Атомный подводный флот – это национальная гордость, он является существенным фактором сдерживания любых агрессивных устремлений с морских и океанских направлений", - добавили в МО РФ.

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Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
Минoбороны РФ
Севмаш
Проекты
Арктика
Военные учения
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