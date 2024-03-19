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"Жесткие вызовы". Эксперт рассказал, что ждет Путина после переизбрания (China News, Китай)

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В. Путин встретился с доверенными лицами в избирательном штабе
В. Путин встретился с доверенными лицами в избирательном штабе.
Источник изображения: © РИА Новости Сергей Бобылев

China News: Путину предстоит решить сложные задачи на фоне западной осады России

Владимир Путин победил на президентских выборах, набрал 87,19% голосов, сообщает China News. Впервые став лидером России в кризисное время, он поднял страну, обеспечив ей процветание. Однако и сегодня перед Путиным стоят серьезные вызовы, отмечает эксперт в беседе с изданием.

Сегодня, 18 марта, Центральная избирательная комиссия России опубликовала данные, которые показывают, что по результатам обработки 85% бюллетеней в рамках президентских выборов действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,19% голосов, значительно обогнав других кандидатов. Фактически, он выиграл на этих выборах.

Ранним утром того же дня Путин провел пресс-конференцию, в ходе которой поблагодарил избирателей за доверие и поддержку. Политик заявил, что на новом сроке продолжит содействовать развитию страны.

В настоящий момент Россия оказалось в очень запутанной ситуации. Весь мир будет внимательно следить за тем, как Путин поведет за собой страну на фоне жестких вызовов.

Лидерство в кризисное время

В 2023 году ВЦИОМ провел среди россиян старше 18 лет опрос, по результатам которого получилось, что чаще всего респонденты оценивают образ Путина (и его политические достижения) следующими словами: невозмутимый, энергичный, решительный и умный. Почти три четверти участников заявили, что Путин способен обеспечить стабильность и развитие России.

Путин постепенно проявлял названные качества начиная с первых шагов на политической арене.

"Шоковая терапия" и экономический кризис в 1990-х годах привели к тому, что российская экономика достигла дна, и вытащили наружу многие социальные проблемы. В своей статье "Россия на рубеже тысячелетий" Путин писал: "Валовой внутренний продукт страны упал почти на 50% ... Россия переживает один из самых трудных периодов своей многовековой истории. Пожалуй, впервые за последние 200-300 лет она стоит перед лицом реальной опасности оказаться во втором, а то и в третьем эшелоне государств мира". Он понял, что в то время стабильность и развитие экономики были первостепенными задачами.

Заняв Кремль в 2000 году, Путин, с одной стороны, скорректировал экономическую политику и провел налоговую реформу, с другой — начал показывать свой "силовой" стиль, решительно борясь с олигархией и восстанавливая контроль государства над экономикой.

Этот период совпал со временем роста глобальных цен на нефть. Находясь в относительно спокойной политической и экономической обстановке, Россия ухватилась за случай и начала стремительное развитие. За первые восемь лет XXI века ВВП государства вырос примерно на 70%, промышленность — на 75%; в 2005 году страна заняла место в первой десятке крупнейших экономик мира.

Наряду с экономическим усилением постепенно росло и международное влияние России. В 2014 году в стране — в городе Сочи — прошли Зимние Олимпийские игры, в 2018 году — Чемпионат мира по футболу.

За последние годы удалось поработать и над искоренением бедности: с 2000 по 2023 годы число бедных жителей в России сократилось как минимум с 42 миллионов до 13,5 миллиона человек. Путин также заявил, что к 2030 году уровень бедности в стране упадет до менее чем 7%.

"Эти политические достижения Путина принесли ощутимую пользу российскому народу, благодаря чему он получил любовь и поддержку со стороны населения", — отметил Чэнь Юйжун (陈玉荣), сотрудник Шанхайской академии международных исследований.

Испытания множатся

После эскалации украинского кризиса в 2022 году США и Европа наложили на Москву более десяти тысяч санкций, множество западных компаний покинули российский рынок. После этого Путин подписал указ о переходе на рублевые расчеты за газ с недружественными государствами. Национальная экономика продемонстрировала стабильность и устойчивость — она выстояла под ударом Запада. В 2023 году падение ВВП обратилось в повышение, так что этот показатель вырос на 3,6%.

Как пояснил Чэнь Юйжун, на данный момент Россия оказалась в запутанной ситуации. Перед экономикой страны встала проблема стабильного устойчивого развития. Это означает, что на новом сроке Путину придется столкнуться с разнообразными трудностями, вызванными полномасштабными санкциями Запада, к примеру, с необходимостью реструктуризировать внутреннюю и внешнюю экономику.

В своем обращении к нации в 2024 году Путин поставил перед страной ряд конкретных целей: увеличить долю высокотехнологичной продукции и услуг на отечественном рынке, нарастить несырьевой и неэнергетический экспорт, снизить долю импорта, достичь большей технологической автономии и так далее.

"Путин полон энтузиазма и переполнен энергией, он полностью владеет ситуацией и знаком со всеми деталями", — писала "Российская газета".

"Это очень трудные задачи, — указал Чэнь Юйжун. — Переизбрание Путина будет способствовать согласованности внутренней и внешней политики страны, а также поможет продвинуть меры для реализации социально-экономических реформ в России".

Дипломатический прорыв

"Когда вы пригласите Россию в НАТО?" — спросил в 2001 году Путин у Робертсона, на тот момент генерального секретаря альянса, во время визита в штаб-квартиру организации.

Когда-то у Москвы и НАТО был "медовый месяц". Однако по мере непрекращающегося расширения альянса на восток отношения двух сторон переживали то взлеты, то падения. После присоединения Крыма к России настал полный разлад.

Сегодня НАТО осуществила новый раунд расширения, приняв в свои ряды Финляндию и Швецию. Кроме того, США и Европа не перестают подливать масло в огонь украинского конфликта. Геополитическая игра день ото дня становится все более напряженной, а отношения Москвы и Запада переживают одно падение за другим, стороны буквально ходят по тонкому льду.

По словам Чэнь Юйжуна, сейчас отношения России с США и Европой хуже, чем когда бы то ни было с момента окончания холодной войны. После переизбрания Путина в напряженное противостояние двух сторон в краткосрочной перспективе будет тяжело внести изменения.

"В существенной степени будущие изменения в ситуации между Москвой и Западом будут определяться тем, как разрешится украинский конфликт", — добавил эксперт.

Тем не менее, будучи под американо-европейской "осадой", Россия усердно пытается ее прорвать, активно расширяя партнерство с Глобальным Югом.

В декабре 2023 года, сопротивляясь давлению со стороны США и некоторых стран ЕС, изо всех сил пытающихся изолировать Россию, Путин посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию. Он обговорил вопросы нефтяного сотрудничества и израильско-палестинской войны. Более того, на протяжении прошлого года Москва продолжала плотное взаимодействие со странами СНГ, поддерживала интенсивный политический диалог с Дели, а также провела саммит "Россия-Африка" и имела дело со многими странами черного континента.

Согласно новой версии утвержденной Путиным в 2023 году Концепции внешней политики, Россия планирует в приоритетном порядке развивать связи с Ираном, Турцией, Саудовской Аравией, Египтом и Сирией. В области экономики и безопасности страна будет укреплять сотрудничество с государствами АСЕАН.

"Текущее формирование многополярного международного порядка — необратимый процесс", — заявлял Путин. Он также много раз говорил, что "мы будем стараться объединить большую часть стран мира, чтобы отреагировать на глобальные вызовы".

Автор: Чжан Найюэ (张乃月)

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