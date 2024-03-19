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ТАСС

Кулеба запросил срочную помощь у ЕС и США для Украины

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Источник изображения: Thomas Peter/ Pool Photo via AP

По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, нужны "срочные действия"

БРЮССЕЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба запросил у Евросоюза и США срочную помощь для своей страны. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел государств - членов сообщества в Брюсселе.

"После разговора с Дмитрием Кулебой стало ясно, что нам нужны срочные действия для Украины. Стало ясно, что обе стороны (ЕС и США - прим. ТАСС) должны ускорить принятие решения", - сказал он, отметив, что Кулеба по видеосвязи проинформировал министров о ситуации на фронте и приоритетных потребностях Киева.

По словам Борреля, в контексте запроса Киева Совет ЕС утвердил решение об увеличении объема Европейского фонда мира на 5 млрд евро для военной помощи Киеву. Он в очередной раз подчеркнул, что ЕС и США привержены помощи Киеву и должны делать это оперативно.

Ранее министры иностранных дел 27 государств Евросоюза согласовали увеличение военной помощи Украине на 5 млрд евро. Новые средства "позволят ЕС и дальше поддерживать растущие потребности Вооруженных сил Украины посредством предоставления как летальной, так и нелетальной военной техники и обучения", заявили в Совете. Там подчеркнули, что с учетом сегодняшнего решения объем Европейского фонда мира составит более €17 млрд на период 2021-2027 годов. 

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