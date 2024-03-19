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РИА Новости

Песков ответил на призыв генсека ООН вернуться к переговорам по ДСНВ-3

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Песков: Путин уже говорил о готовности обсуждать вопросы безопасности с США

МОСКВА, 18 марта/ Радио Sputnik. Президент РФ Владимир Путин уже говорил о готовности Москвы обсуждать все вопросы, связанные с безопасностью, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал призыв генсека ООН Антониу Гутерриша вернуться к обсуждению Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3).

Ранее глава международной организации отметил, что Россия и США должны сесть за стол переговоров по исполнению ДСНВ-3 и договориться о соглашении, которое придет на смену этому документу.

"Президент уже говорил о готовности обсуждать все вопросы, связанные с безопасностью, в комплексе", – сказал Песков РИА Новости.

Путин 21 февраля 2023 года объявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. Глава государства подчеркнул, что российская сторона должна понять, как в Договоре будут учитываться арсеналы США, а также других ядерных держав НАТО – Великобритании и Франции, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках ДСНВ.

В послании Федеральному собранию в 2024 году российский лидер заявил, что РФ готова к диалогу с США по вопросам стратегической стабильности. При этом Путин отметил, что Россия имеет дело с государством, чьи власти предпринимают против нее открытые враждебные действия: Вашингтон хочет обсуждать вопросы стратегической стабильности, одновременно пытаясь нанести Москве стратегическое поражение в зоне боевых действий.

Радио Sputnik также сообщило, что в российском МИД призвали готовиться к любым сценариям после истечения срока ДСНВ.

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