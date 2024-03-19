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В Иране модернизировали американский танк

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Кадр: Telegram-канал Defenders IRAN
Кадр: Telegram-канал Defenders IRAN.

Иран представил модернизированную версию американского танка M60A1

Иран модернизирует парк устаревающих танков M60A1 американского производства. Усовершенствованную машину с дополнительным бронированием представили 15 марта, пишет Army Recognition.

Танк получил дополнительные элементы брони на корпусе и башне и защитный кожух ствола орудия. Пулемет в командирской башне уступил место дистанционно управляемому боевому модулю. Также модернизированная версия M60 получила усовершенствованный прицел наводчика.

«Продолжающееся использование танков M60A1 в сочетании с усилиями по модернизации этого парка отражает стратегический подход Ирана к использованию имеющихся у него военных активов при одновременном внедрении современных технологий для решения существующих оборонных задач», — пишет издание.

Базовую версию M60A1 начали выпускать в 1962 году. Танк отличался от M60 новой башней, двигателем и повышенной защищенностью. Основным орудием M60A1 стала нарезная пушка M68 калибра 105 миллиметров. В середине 1970-х годов Иран приобрел 455 танков M60A1.

Ранее в марте издание The National Interest писало, что похожий на российскую «Армату» и иранский «Зульфикар» новый северокорейский танк M2020 имеет общие конструктивные особенности с советским Т-62.

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Страны
Иран
КНДР
США
Продукция
Армата
М-60
Т-62
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