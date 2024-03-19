Между словом и делом: парадоксы западной политики.

Неожиданное заявление Эммануэля Макрона, который допустил возможность отправки войск стран Запада на Украину, до сих пор продолжают бурно обсуждать. Длительность данного процесса наводит на мысль, что не ради красного словца президент Франции совершил этот внезапный демарш.

Кое-кто из политологов объясняет поступок Макрона его «политическим стилем». Например, эксперт Российского совета по международным делам и международного дискуссионного клуба «Валдай» Алексей Чихачев считает, что президент Франции хотел всего лишь «запустить дискуссию о возможности отправки военнослужащих НАТО на Украину». «Дело в том, что он любит акцентированно браться за непростые проблемы, но при этом не предлагать никаких решений прямо сейчас, а просто их подвешивать в воздухе», – пояснил Чихачев.

Вполне возможно, что причина кроется именно в этом, но есть некоторые нюансы. Следует напомнить, что в начале, в первые дни после заявления Макрона, реакция союзников по НАТО была в подавляющем большинстве строго отрицательная. Европейские политики заявляли, что ни о какой отправке военнослужащих речи быть не может – вместо этого лучше наращивать поставки вооружений. Но позже круг поддерживающих заявление постепенно стал расширяться. Например, 12 марта в ходе конференции «25 лет Польши в НАТО» польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что присутствие сил НАТО на Украине не является чем-то невероятным. «Я ценю инициативу президента Эммануэля Макрона», – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. «Солдаты из НАТО уже на Украине», – сказал он, добавив, что не будет разглашать, как это сделали «некоторые политики», и какие государства направили туда своих военных. К слову, «Военно-политическое обозрение» уже писало о том, какие страны и кого отправили на Украину («Загадочное присутствие: Правда о НАТО на Украине»). Также поддержал «макроновскую инициативу» и президент Чехии Петр Павел, который заявил, что присутствие войск НАТО на Украине «не будет нарушать никаких международных правил», если они не будут участвовать в боях. Чуть ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас разоткровенничался о том, что якобы отправка военнослужащих НАТО в «незалежную» предполагает всего лишь «участие в тренировочных, а не в военных миссиях».

Согласитесь, что всё это сильно напоминает не дискуссию внутри альянса среди союзников, как это позже попытался представить сам Макрон, а проверку реакции «общества», и в первую очередь – Москвы: нарисуют ли там очередные «красные линии», или пойдут дальше? Очень уж похоже на то, что его (Макрона) «назначили» для данной миссии – словно в искупление вины за «недостаточное участие в конфликте на Украине». Ведь именно за это Францию довольно часто упрекали в НАТО, мол, она поставляет слишком мало техники.

Другими словами, эпатаж от французского президента можно рассматривать и как начало уже спланированной информационной операции по легитимизации поэтапного ввода войск НАТО на Украину. Тем более что, по мнению аналитиков, следующим вероятным шагом Макрона будет, как это часто делалось парижским истеблишментом в рамках НАТО и ЕС, начать формировать так называемую «коалицию заинтересованных стран» (по некоторым признакам данное действо уже происходит). Естественно, что функционировать «коалиция» на начальном этапе будет вне рамок Североатлантического альянса и в небольшом составе участников. Но со временем круг «заинтересованных» будет расширяться и расширяться, до полного втягивания практически всех членов НАТО в «коалицию».

Теперь уместно будет напомнить, что опыт постепенного и малозаметного проникновения в «назначенную» страну для ведения прокси-войны у членов НАТО уже был и до украинского кризиса, и самый богатый – у США.

Среди наиболее ярких и памятных примеров – война во Вьетнаме (1964-1973 гг.). Ещё задолго до полномасштабного участия армии США в боевых действиях, в целях поддержки проамериканского режима в Сайгоне, Соединённым Штатам приходилось направлять в Южный Вьетнам вооружение и военных советников. Причём, по мере повышения эффективности действий южновьетнамских партизан при поддержке Северного Вьетнама, военная помощь правительству Нго Динь Зьема со стороны США только усиливалась. Соответственно увеличивалась и численность американских советников и бойцов спецназа: с 327 человек в 1959 г. до 900 человек в 1960 г., с 3,4 тыс. человек в 1961 г. до 11,3 тыс. человек в 1962 г. В 1963 г. количество солдат США в Южном Вьетнаме увеличилось до 16,3 тыс. человек. Заметим, что речь идёт не о наёмниках или сотрудниках какой-нибудь ЧВК, а именно о кадровых военных, состоявших на службе в армии США.

Примечательно, что в дальнейшем поводом для широкомасштабной войны во Вьетнаме стал инцидент в Тонкинском заливе (2 и 4 августа 1964 г.), когда торпедные катера Демократической Республики Вьетнам (ДРВ, Северный Вьетнам) пытались атаковать эсминцы США, вторгшиеся в территориальные воды ДРВ. Согласно опубликованным в 1971 г. в американской печати секретным документам, «Тонкинский инцидент» был специально спланирован и рассчитан на подготовку общественного мнения в США к прямому вмешательству в войну с вьетнамцами.

Примером того, как основательно подходят страны Запада к поэтапному созданию многонациональной группировки войск уже для полномасштабной агрессии против страны-жертвы, может служить подготовка операции «Буря в пустыне» (вторжение сил многонациональной коалиции во главе с США на территорию Ирака и аннексированного им Кувейта, 17 января-28 февраля 1991 г.).

В целях создания «армии вторжения» коалиции «заинтересованных государств» (США, Франция, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Египет, Сирия, монархии Персидского залива и другие государства – всего около 30 стран) была проведена отдельная операция «Щит пустыни» (7 августа 1990 г. – январь 1991 г.). Согласно её замыслу, на территории соседствующих с Ираком стран (Саудовская Аравия, ОАЭ и др.) поэтапно были переброшены соединения, воинские части и авиация армий США, Франции и других союзников. Одновременно корабли 6-го и 7-го флотов США передислоцировались в Красное и Аравийское моря, в Оманский и Персидский заливы. В результате тщательно спланированной и хорошо организованной операции, страны антииракской коалиции сумели в короткие сроки создать мощную группировку различных видов вооружённых сил численностью в 541 тыс. человек и подготовить её к применению.

То есть, очевидно, что у наших «заклятых непартнёров» имеется богатый и многогранный опыт – и скрытого проникновения на территорию другого государства для ведения прокси-войны, и оправдания своих агрессивных действий в лице мирового сообщества (легитимизация), и создания мощных ударных группировок для ведения широкомасштабных боевых действий.

И, если предположение об истинной сути макроновского заявления верно, то вскоре мы станем свидетелями, как на Украине «проявятся» войска «коалиции» под эгидой Франции (в начале – Франции): инженерно-сапёрные части «для разминирования минных полей и обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов» – естественно, чтобы обезопасить «мирное население»; средства для усиления системы ПВО (зенитно-ракетные и радиотехнические комплексы, а вместе с ними и иностранные боевые расчёты) – всё для того же «мирного населения»; средства разведки и РЭБ – для тех же целей, и тоже вместе с боевыми расчетами из иностранных военнослужащих. Среди этой массы зарубежных специалистов затеряются (их этому долго учили) другие «специалисты» – из состава сил специальных операций. Одновременно с этим, на территориях сопредельных с Украиной государств (Польша и Румыния) разместится авиационная группировка «коалиции» – для якобы воздушного патрулирования. Не стоит также сомневаться и в том, что если (или когда?) ВСУ будут переданы самолёты

F-16, то пилотировать их будут тоже иностранные летчики.

Таким образом, приходится констатировать, что нет ничего нового в очередной пьесе, разыгрываемой перед нами прямо сейчас на политических подмостках старушки Европы. Вот только актёры плохие – новая генерация еврочиновников не идёт ни в какое сравнение с тираннозаврами времён «холодной войны» прошлого века. Вся фальшь видна невооружённым глазом.

Владимир Вуячич