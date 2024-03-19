Войти
Техкульт

В ИТМО создали роботизированного «колобка» для спецслужб

240
0
0

В России создан роботизированный «колобок»

В Университете ИТМО на факультете систем управления и робототехники создан роботизированный «колобок» — робот, имеющий форму шара, корпус которого выполнен с помощью 3D-печати. Как утверждают авторы разработки, он сможет помочь в решении задач спецподразделениям, эффективно обследовать разрушенные здания и найдет применение в киноиндустрии.

«Колобок» получил систему, включающую четыре камеры, что обеспечивает аппарату всесторонний обзор и возможность точного перемещения в пространстве с передачей видеоизображения по беспроводной связи, основанной на низкочастотных передатчиках с повышенной дальностью. К примеру, «шар» закидывается в помещение, где присутствует противник, после чего он передает информацию о том, сколько человек в нем находится, количество вооружения, а также прослушивает и передает переговоры. Как рассказали авторы «колобка», для него был разработан специальный контроллер. Форма шара для робота является уникальным в своем роде решением по эргономике — основная его часть подвижна, что обеспечивает высокую проходимость и легкое преодоление препятствий, а также придает устойчивость к застреванию. Мало того, «робот-шар» можно легко модернизировать, так как его тщательно продуманная конструкция обеспечивает простое добавление новых сенсоров или камер, и в короткие сроки адаптировать для решения широкого круга задач.

Макс Антонов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Робот
Похожие новости
26.01.2007
Дан старт подготовке проведения в России международного салона "Комплексная безопасность"
01.01.2007
ПРИЗРАЧНОЕ ПРЕВОСХОДСТВО. Технологии вчерашнего дня маскируются под современные
01.12.2006
"Рособоронэкспорт" представляет передовые разработки в области средств антитеррора в рамках проходящего в Москве глобального форума
30.11.2006
"Рособоронэкспорт" представляет передовые разработки в области средств антитеррора в рамках проходящего в Москве глобального форума
30.11.2006
Рособоронэкспорт представил новейшие средства для борьбы с терроризмом
12.10.2006
На учениях Россия-НАТО в Италии представят российско-венгерский комплекс для работы в зоне терактов
04.10.2006
«Рособороноэкспорт» заинтересован в сотрудничестве с белорусскими учеными
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.03 07:34
О современном оборонительном и наступательном оружии
  • 19.03 04:55
  • 145
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.03 04:24
  • 1
Александр Михеев: система ПВО С-400 "Триумф" в разы превосходит конкурентов
  • 19.03 03:01
  • 54
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 18.03 21:08
  • 3
Минобороны показало работу нового ЗРК «Бук-М3» в ходе спецоперации
  • 18.03 19:22
  • 268
Космонавтика Илона Маска
  • 18.03 19:15
  • 8
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 18.03 18:31
  • 28
Армия США отменила программу 155-мм дальнобойной самоходной гаубицы ERCA
  • 18.03 18:05
  • 1
ВСУ несут больше потери из-за высокоточного оружия, заявили в Минобороны
  • 17.03 14:05
  • 3
Боррель: словами о "белом флаге" Папа Римский "залез в сад", куда его не звали
  • 17.03 13:37
  • 3
«Дальность полета возрастет в три раза»: французская компания представила управляемую бомбу Hammer 1000
  • 17.03 12:04
  • 453
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 16.03 20:46
  • 8
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 16.03 19:11
  • 3
Видео: зенитная ракета "358" сбила американский беспилотник Scan Eagle
  • 16.03 13:50
  • 24
ЗРК «Тор-М2»: сбивает все, что попадает в зону поражения