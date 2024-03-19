В ИТМО создали роботизированного «колобка» для спецслужб

В России создан роботизированный «колобок»

В Университете ИТМО на факультете систем управления и робототехники создан роботизированный «колобок» — робот, имеющий форму шара, корпус которого выполнен с помощью 3D-печати. Как утверждают авторы разработки, он сможет помочь в решении задач спецподразделениям, эффективно обследовать разрушенные здания и найдет применение в киноиндустрии.

«Колобок» получил систему, включающую четыре камеры, что обеспечивает аппарату всесторонний обзор и возможность точного перемещения в пространстве с передачей видеоизображения по беспроводной связи, основанной на низкочастотных передатчиках с повышенной дальностью. К примеру, «шар» закидывается в помещение, где присутствует противник, после чего он передает информацию о том, сколько человек в нем находится, количество вооружения, а также прослушивает и передает переговоры. Как рассказали авторы «колобка», для него был разработан специальный контроллер. Форма шара для робота является уникальным в своем роде решением по эргономике — основная его часть подвижна, что обеспечивает высокую проходимость и легкое преодоление препятствий, а также придает устойчивость к застреванию. Мало того, «робот-шар» можно легко модернизировать, так как его тщательно продуманная конструкция обеспечивает простое добавление новых сенсоров или камер, и в короткие сроки адаптировать для решения широкого круга задач.

Макс Антонов