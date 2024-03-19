Швейцарский робот ANYmal осваивает новые трюки и готовится к настоящей работе

Робот ANYmal

Созданный командой робототехников Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) четвероногий робот ANYmal демонстрирует чудеса подвижности — он может стоять, подобно гуманоиду, грациозно передвигаться на лапах и на колесах, давая приличную фору многочисленным робо-псам предыдущего поколения.

В конце прошлого года он поразил всех способностью складывать коробки в ящик, почти ничем не уступая «живому» сортировщику багажа, и самостоятельно открывать двери. А после того, как команда ETH Zurich доработала его ИИ, ANYMall научился двигаться по неровной поверхности, преодолевая самые разные препятствия. Сегодня он уже может оценивать характер препятствий и выбирать оптимальный способ их преодоления. Как результат — робототехники ETH Zurich создали универсального робота, способного ориентироваться в обстановке, близкой к той, что бывает в зоне стихийного бедствия, и уверенно передвигаться по самым сложным поверхностям. Все это поможет ему в дальнейшем найти свое применение в инспекции промышленных предприятий, на стройплощадках и в чрезвычайных ситуациях.

Александр Агеев