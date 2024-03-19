«Мы как хоббиты». В США рассказали о тайной схеме снабжения Украины снарядами

WSJ: Чехия скупает снаряды для Украины у некоторых союзников России

Некоторые союзные России страны продают снаряды Чехии для их последующей отправки на Украину, сообщила The Wall Street Journal. По данным издания, сделки заключались тайно, а поставки ведутся через Чехию, чтобы «не подвергать поставщиков гневу Москвы». В чешском правительстве обещают, что первая партия снарядов, закупленных по чешской инициативе, может быть доставлена на Украину не позднее июня. Подробности - в материале «Газеты.Ru».

Союзники России якобы продают боеприпасы Чехии для их последующей поставки на Украину. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на чешских чиновников.

Какие именно страны продают снаряды, в публикации не раскрывается.

«Конфиденциальность здесь играет ключевую роль: мы разговариваем и будем говорить с кем угодно независимо от его лояльности или политической позиции - за очень немногими исключениями, такими как Северная Корея», - цитирует The Wall Street Journal советника чешского правительства по национальной безопасности Томаша Пояра.

Чтобы заключить контракты и получить экспортные лицензии, чешские чиновники "непублично" посетили десятки государств, у которых либо есть производственные мощности, либо подходящие боеприпасы.

Договорившись, Чехия обращалась с просьбой об оплате к какой-либо стране Запада. Поставки осуществлялись через территорию Чехии или какой-либо третьей страны. Таким образом союзники Украины скрывали, откуда и для кого велись поставки. А также "не подвергали поставщиков гневу Москвы", пишет The Wall Street Journal.

«Мы как хоббиты - маленькие и мирные, но в момент кризиса мы бросаемся создавать союзы с гораздо более могущественными странами и добиваться результатов»

, - сказал газете специальный посланник Чехии по Украине Томас Копецны.

Среди стран, оплачивавших такие поставки, The Wall Street Journal называет Германию, Канаду, Нидерланды и Данию (США в сделках не участвовали).

Сообщается, что Чехия начала закупки боеприпасов еще до начала специальной военной операции на Украине.

The Wall Street Journal пишет, что Чехии удалось достигнуть успеха в переговорах с поставщиками, несмотря на то, что подобные предложения США и Западной Европы были отвергнуты.

Есть деньги на первую партию

Инициатива по закупке боеприпасов в третьих странах была представлена чешским премьер-министром Петром Павлом 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности. Он сообщил о возможности снабдить ВСУ 500 тыс. снарядов калибра 155 мм и 300 тыс. калибра 122 мм.

Первая партия снарядов, закупленных таким способом, может быть доставлена на Украину не позже июня, сообщал агентству ЧТК Томаш Пояр.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что первые поставки состоятся "в осязаемой перспективе".

«По предварительным сигналам, которые мы получили, наши парни на фронте ощутят увеличение поставок снарядов уже в обозримом будущем. То есть это не займет много месяцев", - говорил Кулеба 13 марта на пресс-конференции.

Ранее Томаш Пояр заявил газете Denik N, что союзникам Украины пока удалось собрать деньги лишь на первую партию снарядов.

Казахстан оружие Украине не продает, Сербия отказала в обучении солдат

Ранее в СМИ появлялась информация о закупках Украиной военной продукции в дружественных России странах.

7 марта РИА Новости написало, что подобные переговоры ведет украинская госкомпания «Укрспецэкспорт» с Казахстаном. В Минобороны Казахстана заявили, что эти данные не соответствует действительности.

«Просим граждан и СМИ не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации», - заявили в оборонном ведомстве Казахстана (цитата по Sputnik Казахстан).

Кроме того, в западных СМИ были сообщения, что поставить оружие на Украину согласилась Сербия. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на «слитый» документ Пентагона. При этом, утверждается в документе, Белград отказался обучать украинских военных.

Алексей Пермяков