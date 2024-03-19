"Преодолеть ее будет сложно". Какой может быть "санитарная зона" между Россией и Украиной

Путин: санитарная зона на Украине станет непреодолима для средств поражения ВСУ

Президент России Владимир Путин заявил о возможной санитарной зоне на нынешних украинских территориях. При этом он отметил, что она должна быть сложно преодолима для средств поражения, прежде всего западного производства. Как может выглядеть такая зона и какие условия необходимы для ее создания, рассказал военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Путин заявил, что не готов говорить, что, как и когда Россия должна присоединять, но допустил создание санитарной зоны на территориях, которые сейчас контролирует киевский режим.

«Создать зону безопасности, преодолеть которую будет достаточно сложно, применяя те средства поражения, которые противник использует, прежде всего, конечно, иностранного производства», - сказал он в своем предвыборном штабе.

Поскольку он не уточнил, как именно будет выглядеть санитарная зона, представить ее облик на данном этапе можно только в виде гипотез и предположений.

Если остановиться на варианте, при котором Москва и Киев подпишут и ратифицируют мирный договор по типу «мир в обмен территории», а новая государственная граница между Россией и Украиной пройдет с учетом подтверждения киевскими властями включения в состав России четырех областей, то останется только уточнить, как будет выглядеть санитарная зона и какие средства поражения ВСУ не должны будут находиться на приграничных с Россией территориях.

В текст мирных договоренностей тогда могут включить запрет на дислокацию вооружения и военной техники, к примеру, на территории Одесской, Николаевской, Кропивницкой (бывшая Кировоградская), Днепропетровской и Харьковской областей.

В список запрещенного к размещению там вооружения могут войти реактивные системы залпового огня, высокомобильные армейские ракетные комплексы (типа М142), части и соединения (в том числе аэродромы базирования) тактической авиации.

Однако пока не ясно, как будут выглядеть перечни украинских областей, поскольку ситуация в зоне специальной военной операции, что называется, в развитии.

Можно предполагать, что после подписания таких мирных договоренностей в тех или иных регионах Украины не будут создаваться наступательные группировки войск ВСУ и размещаться оружие с радиусом боевого применения, к примеру, более 300/500 км.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил о том, что Москве нужно отодвигать военную инфраструктуру ВСУ для безопасности российских регионов.

В этом случае остается только уточнить, каким образом будет осуществлена делимитация и демаркация государственной границы между Россией и Украиной после завершения специальной военной операции. И именно от новой госграницы будут определяться соответствующие радиусы (исчисляться дистанции и называться территории), на которых будет введен в действие запрет на размещение тех или иных образцов вооружения. Список этого оружия будет, скорее всего, определен только по итогам мирных переговоров.

Помимо всего прочего, на новых российских территориях должны быть дислоцированы силы и средства противовоздушной/противоракетной обороны, оперативно-тактической и армейской авиации. Они исключат в дальнейшем даже несанкционированные украинской стороной попытки применения наступательного оружия.

Однако рассуждать о новых границах между Россией и Украиной и деталях мирных договоренностей на данном этапе можно только в виде предложений и гипотез. Пока украинская армия еще не потерпела таких чувствительных поражений на фронтах СВО, которые сподвигли бы Киев к началу мирных переговоров (к примеру, украинские власти пока не пришли к выводу «окончательное поражение неминуемо, речь сегодня идет о сохранении хотя бы части Украины и остатков суверенитета»). Точку в этом вопросе поставит только российская армия на полях сражений.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок