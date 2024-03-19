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В США назвали новый легкий танк M10 неподходящим для боя

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Фото: Bernardo Fuller / U.S. Army / Wikimedia
Фото: Bernardo Fuller / U.S. Army / Wikimedia.

TNI: американский легкий танк M10 Booker не подойдет для современного боя

Американский легкий танк M10 Booker, который предназначен для повышения огневой мощи и маневренности механизированных бригад армии США, не подойдет для современных боевых действий. Недостатки новой машины назвали в публикации издания The National Interest (TNI).

Отмечается, что машина, которая занимает нишу между основными танками и бронетранспортерами, получила орудие калибра 105 миллиметров и легкую броню. К преимуществам M10 относят возможность его перевозки самолетами C-17 в собранном виде.

Автор подчеркнул, что французские легкие танки AMX-10RC, которые использовали Вооруженные силы Украины, признали непригодными для боя. Он добавил, что российские танки и противотанковые комплексы «пробивали французские легкие танки насквозь».

В публикации предположили, что Booker также не сможет выполнять задачи в современном бою. «105-миллиметровая пушка и легкая броня этого не достигнут, каким бы новым или навороченным ни казался M10 Booker. Да, это танк. Нет, это не тот танк, который понадобился бы человеку, ведущему современную войну против почти равного противника», — пишет издание.

В июне 2023 года издание 19FortyFive писало, что армия США может получить первую партию танков M10 Booker, которые считаются преемниками боевых машин пехоты Bradley, в 2024 году. Танк весом 38 тонн получил пушку XM35 калибра 105 миллиметров и практически полностью унифицированную с танком Abrams M1A2 SEP v3 систему управления огнем.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
AMX-10RC
Bradley
C-17
M1 Abrams
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