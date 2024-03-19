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На Балтфлоте провели учения с «Искандерами»

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Фото: Виталий Невар / РИА Новости
Фото: Виталий Невар / РИА Новости.

На Балтфлоте провели учения по доставке ракет на позиции ОТРК «Искандер»

Технические подразделения расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» ракетного соединения Балтийского флота провели учения по доставке ракет на огневые позиции ОТРК. Об этом сообщает пресс-службе флота, передает ТАСС.

«На первом этапе учений, которые проходили на специализированном полигоне в Калининградской области, военнослужащие по сигналу "Тревога" совершили марш в район технических позиций, где перед ними была поставлена задача организовать управление, замаскировать позиции и организовать охрану и оборону, в том числе силами приданного мотострелкового подразделения и мобильной группы радиоэлектронной борьбы по противодействию беспилотникам противника», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что задачи по доставке ракет машинами повышенной проходимости, проверке их технического состояния с помощью аппаратуры специальной машины регламента и технического обслуживания выполняли в рамках жестких нормативов.

Комплекс «Искандер» предназначен для нанесения ударов по важным объектам противника, которые прикрывают средствами противовоздушной обороны, на дальностях до 500 километров. Баллистические ракеты комплекса «Искандер-М» оснащены одной ступенью с твердотопливным двигателем с переменным вектором тяги.

В феврале министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в научно-производственную корпорацию «Конструкторское бюро машиностроения» поручил оперативно вносить коррективы и доработки в выпускаемые изделия, включая ракеты «Искандер» и «Кинжал».

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Россия
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Искандер
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Военные учения
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