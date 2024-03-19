Войти
Военное обозрение

Истребители Eurofighter ВВС Великобритании участвовали в учениях в Саудовской Аравии после отмены запрета ФРГ на их продажу

241
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании продемонстрировали свои возможности в Саудовской Аравии в ходе учений «Копья победы», организованных ВВС королевства, пишет издание The Rio Times.

В материале говорится, что участие в вышеупомянутых маневрах боевых самолетов, построенных консорциумом, в который помимо Великобритании входят Германия, Италия и Испания, состоялось после отмены властями ФРГ моратория на продажу крылатых машин Эр-Рияду.

Напомним, что продажа данных истребителей возможна только при согласии всех стран, входящих в консорциум.

Авторы статьи напоминают, что колебания правительства Германии по поводу возможности дать добро на покупку королевством самолетов Typhoon у Великобритании были связаны с конфликтом в Йемене и убийством турецкого журналиста Джамаля Хашогги, которое произошло в 2018 году на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Однако в январе текущего года глава МИД Германии Анналена Бербок объявила о снятии вето, наложенного немецкими властями на продажу Саудовской Аравии истребителей Eurofighter Typhoon. Что характерно, дипломат связала данное решение с «безопасностью Израиля», тем самым намекнув, что самолеты могут быть использованы Эр-Риядом для ослабления шиитского сопротивления, в частности, йеменских хуситов.

Теперь, как пишет The Rio Times, Великобритания сможет продать Саудовской Аравии, по меньшей мере, 48 единиц европейских истребителей, что соответствует уже достигнутым ранее договоренностям.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Израиль
Испания
Италия
Йемен
Саудовская Аравия
Продукция
EF-2000
Проекты
Военные учения
Похожие новости
24.09.2018
Война в Заливе 1991 года: причины и уроки
11.10.2017
Живая сила на убитой технике
09.08.2017
Спрос на классику возрос: перспективы рынка истребителей в ожидании 5-го поколения
19.08.2015
Холостая мощь Каира
21.08.2013
Сдать Асада в обмен на оружие
06.05.2013
Лидеры прежние
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.03 07:34
О современном оборонительном и наступательном оружии
  • 19.03 04:55
  • 145
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.03 04:24
  • 1
Александр Михеев: система ПВО С-400 "Триумф" в разы превосходит конкурентов
  • 19.03 03:01
  • 54
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 18.03 21:08
  • 3
Минобороны показало работу нового ЗРК «Бук-М3» в ходе спецоперации
  • 18.03 19:22
  • 268
Космонавтика Илона Маска
  • 18.03 19:15
  • 8
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 18.03 18:31
  • 28
Армия США отменила программу 155-мм дальнобойной самоходной гаубицы ERCA
  • 18.03 18:05
  • 1
ВСУ несут больше потери из-за высокоточного оружия, заявили в Минобороны
  • 17.03 14:05
  • 3
Боррель: словами о "белом флаге" Папа Римский "залез в сад", куда его не звали
  • 17.03 13:37
  • 3
«Дальность полета возрастет в три раза»: французская компания представила управляемую бомбу Hammer 1000
  • 17.03 12:04
  • 453
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 16.03 20:46
  • 8
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 16.03 19:11
  • 3
Видео: зенитная ракета "358" сбила американский беспилотник Scan Eagle
  • 16.03 13:50
  • 24
ЗРК «Тор-М2»: сбивает все, что попадает в зону поражения