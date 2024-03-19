Истребители Eurofighter ВВС Великобритании участвовали в учениях в Саудовской Аравии после отмены запрета ФРГ на их продажу

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Истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании продемонстрировали свои возможности в Саудовской Аравии в ходе учений «Копья победы», организованных ВВС королевства, пишет издание The Rio Times.

В материале говорится, что участие в вышеупомянутых маневрах боевых самолетов, построенных консорциумом, в который помимо Великобритании входят Германия, Италия и Испания, состоялось после отмены властями ФРГ моратория на продажу крылатых машин Эр-Рияду.

Напомним, что продажа данных истребителей возможна только при согласии всех стран, входящих в консорциум.

Авторы статьи напоминают, что колебания правительства Германии по поводу возможности дать добро на покупку королевством самолетов Typhoon у Великобритании были связаны с конфликтом в Йемене и убийством турецкого журналиста Джамаля Хашогги, которое произошло в 2018 году на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Однако в январе текущего года глава МИД Германии Анналена Бербок объявила о снятии вето, наложенного немецкими властями на продажу Саудовской Аравии истребителей Eurofighter Typhoon. Что характерно, дипломат связала данное решение с «безопасностью Израиля», тем самым намекнув, что самолеты могут быть использованы Эр-Риядом для ослабления шиитского сопротивления, в частности, йеменских хуситов.

Теперь, как пишет The Rio Times, Великобритания сможет продать Саудовской Аравии, по меньшей мере, 48 единиц европейских истребителей, что соответствует уже достигнутым ранее договоренностям.