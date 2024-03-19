Запущенный в феврале микроспутник "Зоркий-2М" компании Sitronics передал первые снимки

Президент организации Николай Пожидаев отметил, что российские заказчики испытывают все больший интерес к данным дистанционного зондирования Земли

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российская группа компаний Sitronics Group получила первые снимки со сверхмалого аппарата дистанционного зондирования Земли "Зоркий-2М", запущенного 29 февраля с космодрома Восточный. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Sitronics.

"Мультиспектральный космический аппарат "Зоркий-2М", запущенный с космодрома "Восточный" 29 февраля 2024 года, передал первые снимки в рамках летных испытаний", - сообщили в компании.

По словам президента Sitronics Group Николая Пожидаева, российские заказчики испытывают все больший интерес к данным дистанционного зондирования Земли. "Мы видим большой потенциал в расширении нашей группировки - до конца года планируем запуск еще пяти спутников ДЗЗ", - добавил он.

Всего спутниковая группировка "Зоркий-2М" предусматривает 33 аппарата на орбите, что позволит ежедневно выполнять съемку любой точки мира с разрешением от 2,5 до 2,8 м на пиксель.

Ракета "Союз-2.1б" стартовала с площадки 1С космодрома Восточный 29 февраля. На ее борту находился гидрометеорологический космический аппарат "Метеор-М", а также 18 попутных спутников - 16 спутников SITRO-AIS, один "Зоркий-2М" и один спутник в интересах иностранного заказчика.