Корвет "Бойкий" на учениях обнаружил подлодку и уничтожил воздушные и морские цели

Задачи по классификации и слежению за подводной целью выполняли с использованием гидроакустической станции

КАЛИНИНГРАД, 18 марта. /ТАСС/. Многоцелевой корвет "Бойкий" Балтийского флота на учениях в акватории Балтики отработал противолодочные задачи и выполнил практические артиллерийские стрельбы по воздушным и морским надводным целям, сообщила пресс-служба флота.

"В морских полигонах боевой подготовки Балтийского флота экипаж корвета "Бойкий" на первом этапе учения отработал задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника с применением комплекса противолодочного вооружения", - рассказали в пресс-службе.

Задачи по классификации и слежению за подводной целью выполнялись с использованием современной гидроакустической станции, которая находится на вооружении корабля, уточнили в пресс-службе.

"Обнаруженная "субмарина" была условно уничтожена с использованием торпедного вооружения", - подчеркнули в пресс-службе.

Также экипаж "Бойкого" выполнил практические стрельбы из корабельных артиллерийских комплексов по воздушным и морским целям, которые обозначались специальными средствами имитации. По завершении стрельб были проведены учения с отработкой действий по нанесению ракетного удара противокорабельным ракетным комплексом "Уран" по отряду кораблей условного противника с выполнением электронных ракетных пусков.

"Бойкий" - многоцелевой корвет проекта 20380. Разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" (Санкт-Петербург), предназначен для выполнения эскортных и ударных задач в ближней морской зоне, патрулирования прибрежных вод, дозорной службы. На вооружении корветов этого проекта - универсальные артиллерийские комплексы, зенитные ракетно-артиллерийские комплексы, сверхзвуковые ракеты и автоматические артиллерийские установки, другие виды вооружения. На корабле может базироваться противолодочный вертолет Ка-27.