Войти
ТАСС

Корвет "Бойкий" на учениях обнаружил подлодку и уничтожил воздушные и морские цели

240
0
0
Корвет "Бойкий" проекта 20380
Корвет "Бойкий" проекта 20380.
Источник изображения: topwar.ru

Задачи по классификации и слежению за подводной целью выполняли с использованием гидроакустической станции

КАЛИНИНГРАД, 18 марта. /ТАСС/. Многоцелевой корвет "Бойкий" Балтийского флота на учениях в акватории Балтики отработал противолодочные задачи и выполнил практические артиллерийские стрельбы по воздушным и морским надводным целям, сообщила пресс-служба флота.

"В морских полигонах боевой подготовки Балтийского флота экипаж корвета "Бойкий" на первом этапе учения отработал задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника с применением комплекса противолодочного вооружения", - рассказали в пресс-службе.

Задачи по классификации и слежению за подводной целью выполнялись с использованием современной гидроакустической станции, которая находится на вооружении корабля, уточнили в пресс-службе.

"Обнаруженная "субмарина" была условно уничтожена с использованием торпедного вооружения", - подчеркнули в пресс-службе.

Также экипаж "Бойкого" выполнил практические стрельбы из корабельных артиллерийских комплексов по воздушным и морским целям, которые обозначались специальными средствами имитации. По завершении стрельб были проведены учения с отработкой действий по нанесению ракетного удара противокорабельным ракетным комплексом "Уран" по отряду кораблей условного противника с выполнением электронных ракетных пусков.

"Бойкий" - многоцелевой корвет проекта 20380. Разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" (Санкт-Петербург), предназначен для выполнения эскортных и ударных задач в ближней морской зоне, патрулирования прибрежных вод, дозорной службы. На вооружении корветов этого проекта - универсальные артиллерийские комплексы, зенитные ракетно-артиллерийские комплексы, сверхзвуковые ракеты и автоматические артиллерийские установки, другие виды вооружения. На корабле может базироваться противолодочный вертолет Ка-27. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-27
Проекты
20380 Корвет-1
БФ
Военные учения
Похожие новости
01.08.2018
Андреевский флаг в четырех средах
23.05.2018
Корветы "Бойкий" и "Стойкий" нанесли ракетный удар по отряду кораблей условного противника
17.02.2017
Корвет "Бойкий" и вертолетчики Балтийского флота провели совместные учения
25.04.2016
Корабли Балтфлота отработали уничтожение подлодки условного противника
12.04.2013
Завершены государственные испытания корвета «Бойкий»
04.09.2012
ЧП на Балтике: "Сообразительный" остался без хода в результате пожара
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.03 07:34
О современном оборонительном и наступательном оружии
  • 19.03 04:55
  • 145
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.03 04:24
  • 1
Александр Михеев: система ПВО С-400 "Триумф" в разы превосходит конкурентов
  • 19.03 03:01
  • 54
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 18.03 21:08
  • 3
Минобороны показало работу нового ЗРК «Бук-М3» в ходе спецоперации
  • 18.03 19:22
  • 268
Космонавтика Илона Маска
  • 18.03 19:15
  • 8
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 18.03 18:31
  • 28
Армия США отменила программу 155-мм дальнобойной самоходной гаубицы ERCA
  • 18.03 18:05
  • 1
ВСУ несут больше потери из-за высокоточного оружия, заявили в Минобороны
  • 17.03 14:05
  • 3
Боррель: словами о "белом флаге" Папа Римский "залез в сад", куда его не звали
  • 17.03 13:37
  • 3
«Дальность полета возрастет в три раза»: французская компания представила управляемую бомбу Hammer 1000
  • 17.03 12:04
  • 453
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 16.03 20:46
  • 8
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 16.03 19:11
  • 3
Видео: зенитная ракета "358" сбила американский беспилотник Scan Eagle
  • 16.03 13:50
  • 24
ЗРК «Тор-М2»: сбивает все, что попадает в зону поражения