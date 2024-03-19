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ТАСС

На Балтфлоте провели учения по доставке ракет на позиции комплексов "Искандер-М"

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ОТРК "Искандер-М"
ОТРК "Искандер-М".
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Морозов

Оперативно-тактические мобильные ракетные комплексы предназначены для уничтожения ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, командных пунктов и узлов связи

КАЛИНИНГРАД, 18 марта. /ТАСС/. Технические подразделения расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" ракетного соединения Балтийского флота отработали на учениях задачи доставки в кратчайшие сроки ракет на огневые позиции комплексов, сообщила пресс-служба флота.

"На первом этапе учений, которые проходили на специализированном полигоне в Калининградской области военнослужащие по сигналу "Тревога" совершили марш в район технических позиций, где перед ними была поставлена задача организовать управление, замаскировать позиции и организовать охрану и оборону, в том числе силами приданного мотострелкового подразделения и мобильной группы радиоэлектронной борьбы по противодействию беспилотникам противника", - говорится в сообщении.

В рамках жестких нормативов пришлось действовать личному составу технического подразделения при выполнении задачи по доставке ракет на позиции "Искандеров" транспортными машинами повышенной проходимости, проверке их технического состояния с помощью бортовой аппаратуры специальной машины регламента и технического обслуживания, сказали в пресс-службе, отметив, что "нормативы были выполнены".

Не стало серьезной помехой для ракетчиков и применение "противником" отравляющих веществ. "И в этих условиях специалисты технического подразделения продемонстрировали высокие профессиональные навыки, понимая, что от них зависит успех выполнения задачи всего ракетного соединения", - подчеркнули в пресс-службе.

Оперативно-тактические мобильные ракетные комплексы "Искандер-М" предназначены для уничтожения ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, командных пунктов и узлов связи, а также самолетов, вертолетов на аэродроме на расстоянии до 500 км. 

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