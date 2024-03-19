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Вооруженные силы Тайваня по примеру боевиков киевского режима разворачивают имеющиеся у них зенитные ракетные комплексы Patriot американского производства в жилых районах населенных пунктов китайского острова.

В рамках наблюдаемой на Тайване активизации военной готовности к отражению китайского удара также замечено движение военной техники, включая танки и самоходные артиллерийские установки.

Также сообщается, что, на приграничных островах Тайваня развернуты Силы специального назначения американской армии. Спецназ США будет заниматься подготовкой тайваньских формирований для обороны острова и ведения партизанской войны на фоне потенциального вторжения армии материкового Китая.

В частности, спецназ США будет расположен в гарнизонах на территории островов архипелага Цзиньмэнь, всего в десяти километрах от побережья Китая. Таким образом, значительно увеличивается вероятность прямого столкновения вооруженных сил Китая и США.

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай высоко ценит заявления президента России Владимира Путина, подчеркнувшего, что в мире существует только один Китай, и руководство КНР является единственным законным правительством, представляющим все регионы Китая, включая острова.

Принадлежность Тайваня к КНР является официальной позицией значительной части международного сообщества и признанной базовой нормой международных отношений.