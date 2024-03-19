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ТАСС

Генерал в отставке назвал чувствительным для ВСУ уничтожение ВС РФ комплексов Patriot

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Ракетная батарея Patriot
Ракетная батарея Patriot.
Источник изображения: © DoD photo by Master Sgt. Sean M. Worrell, U.S. Air Force/Released

По словам Сергея Кривоноса, на протяжении многих лет в украинской армии вели политику пресечения любой инициативы

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Удары российских военнослужащих по позициям украинской армии, в том числе приводящие к уничтожению зенитных ракетных комплексов Patriot, являются чувствительными. Об этом заявил экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал в отставке Сергей Кривонос.

16 марта начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким сообщил об уничтожении за неделю трех американских комплексов Patriot.

По словам Кривоноса, на протяжении многих лет в украинской армии вели политику пресечения любой инициативы. Из-за такого подхода отдельные подразделения не способны противостоять противнику. "Убитая инициатива привела к тому, что мы теряем те же самые Patriot. Когда начинаем разбираться, почему именно в Patriot враг попал, почему, собственно, они не перемещались, почему стояли в куче, отвечают: "Ждали команды на движение". На войне вообще стоять нельзя, ты должен постоянно менять позиции", - сказал он в эфире телеканала "Прямой".

По словам Кривоноса, передвижение является одной из ключевых составляющих, поскольку противник, "имея мощную радиотехническую, радиоэлектронную и космическую разведку, достаточно быстро вычисляет". "Поэтому таких примеров, к сожалению, даже на этой неделе было больше чем предостаточно, когда враг, учитывая неправильное применение определенных подразделений, достаточно быстро наносит удары по позициям и наносит такие удары чувствительные", - сказал он.

О принятии решений командирами

По мнению Кривоноса, командиры должны принимать своевременные решения на местах, ведь "из окопа лучше видно", чем властям из Киева. Но теперь Украине необходимо выстраивать фортификации с закрытыми окопами. "Нужно наращивать мобильность и скорость принятия решений. С такими подходами, как сейчас, вопрос стоит о мощном фортификационном обустройстве местности. И не просто окопы, а окопы с перекрытием, потому что в ближайшие месяцы, я думаю, к лету, это станет уже более чем серьезной проблемой. Незакрытые окопы будут моментально атакованы огромным количеством дронов", - заявил генерал в отставке.

При этом Кривонос рекомендовал скептически относиться к заявлениям президента Украины Владимира Зеленского об укреплении ВС страны из-за отсутствия у главы государства военного опыта. "Зеленский четко произносит те тексты, которые пишутся в офисе президента. Поэтому нужно это реально воспринимать, потому что военного опыта и военного образования у президента никакого нет. И поэтому непосредственно в этом он не разбирается абсолютно", - сказал он.

Кривонос также выразил недоумение в связи с отставками официальных спикеров оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" ВСУ Дмитрия Лихового и командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, которые, по его словам, являются лишь рупорами, зачитывающими информацию об обстановке на их направлениях. По словам генерала в отставке, продолжающиеся перестановки в ВСУ выглядят как сведение счетов.

О чувствительных ударах

1 января президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия наносит по военным объектам Украины достаточно чувствительные удары высокоточным оружием и будет продолжать это делать. По его словам, удары бьются по местам принятия решений, скопления военнослужащих, наемников, по другим центрам подобного рода, а также по военным объектам. 

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