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ТАСС

В Минобороны Украины заявили о критической нехватке боеприпасов у ВСУ

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Источник изображения: Diego Herrera Carcedo/ Anadolu via Getty Images

По словам замминистра обороны страны Ивана Гаврилюка, исход боевых действий для украинских ВС зависит во многом от "конвейера оружия союзников" Киева

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Количество боеприпасов некоторых видов у украинской армии сокращается до критического уровня, заявил замминистра обороны страны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

"Ситуация такова, что у нас еще нет F-16, а запасы боеприпасов определенных номенклатур падают до критического уровня", - написал он в своей колонке для агентства Укринформ.

Гаврилюк пояснил, что оборонная промышленность как Украины, так и ее западных партнеров не рассчитана на производство таких объемов боеприпасов в короткие сроки, а для запуска новых мощностей нужно время. По словам Гаврилюка, исход боевых действий для ВСУ зависит во многом от "конвейера оружия союзников" Киева.

Замминистра обороны напомнил, что Украина рассчитывает получить от Запада системы противовоздушной обороны, самолеты, ракеты дальнего радиуса действия, снаряды, особенно калибра 155 мм, а также современные системы радиоэлектронной борьбы.

В Киеве неоднократно заявляли о нехватке боеприпасов, особенно для орудий советских калибров 152 мм и 122 мм, а также для зенитных ракетных комплексов Stormer, Avenger и Stinger. Западные партнеры, которые после начала Россией специальной военной операции многократно нарастили поставки вооружений Украине, тем не менее признают, что не могут покрыть все потребности ВСУ в боеприпасах. В свою очередь в Киеве пытаются переложить на союзников ответственность за провалы ВСУ, в частности объясняя это "несвоевременным получением снарядов". 

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Страны
Россия
Украина
Продукция
F-16
Stinger
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