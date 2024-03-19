Норвежская компания инвестирует 55,5 миллионов евро в производство ракет

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Компания Kongsberg Defense & Aerospace, работающая в Норвегии, сможет инвестировать 55,5 миллионов евро в развитие мощностей по производству ракет. Об этом сообщает западная пресса, ссылаясь на собственные источники информации.

Ранее правительство Норвегии и инициатива Евросоюза о поддержке производства боеприпасов смогли обеспечить финансирование расширения мощностей по созданию ракет. Речь идет о морских ударных ракетах NSM, используемых в 14 странах, включая 11 стран-членов Североатлантического альянса.

Инициатива по поддержке производства боеприпасов была запущена в связи с ростом рисков военного характера в Европе. В рамках инициативы планируется наращивать масштабы и темпы производства различных артиллерийских боеприпасов и ракет для армий стран-участниц Евросоюза и НАТО.

Что касается самой компании Kongsberg Defense & Aerospace, то в последнее время она активизировала работу над увеличением производительности боеприпасов. В частности, в Конгсберге строится новый завод по производству ракет. Ожидается, что он начнет работать уже летом текущего года.

Благодаря инвестициям, будут приобретены новое оборудование, техника для ракетного завода, а также профинансировано новое предприятие по производству компонентов датчиков, используемых в военных целях. Планируется укрепить и цепочку поставок, которая направлена на увеличение доступности боеприпасов.

Эйрик Ли, президент Kongsberg Defense & Aerospace, отметил важность поддержки со стороны правительства Норвегии и Евросоюза. Он подчеркнул, что эта поддержка позволит нарастить мощности по производству ракет, сократить сроки их производства и обеспечить большую эффективность логистических цепочек.