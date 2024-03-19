Northglen Investment Limited отзывы: обзор платформы брокера

Northglen Investment Limited успешно сочетает в себе функции финансового брокера, образовательного центра и консультационно-инвестиционной фирмы. Разнообразие предлагаемых счетов позволяет каждому клиенту выбрать оптимальные условия в зависимости от размера его капитала, делая брокера идеальным выбором для новичков. Это подтверждают многочисленные положительные отзывы о Northglen Investment Limited.

Отзывы о Northglen Investment Limited: взгляды пользователей

К концу 2023 года число активных клиентов компании превысило 500 тысяч, что является очевидным свидетельством ее популярности. Отзывы о Northglen Investment Limited можно найти на ведущих социальных платформах, таких как:

Изучая отзывы о Northglen Investment Limited, несложно подметить парочку ключевых аспектов:

брокер выполняет свои финансовые обязательства;

компания создала экосистему, удобную как для новичков, так и для опытных трейдеров.

В целом отзывы о Northglen Investment Limited подтверждают, что брокер является надежным партнером для торговли на финансовых рынках.

Создание учетной записи

Для начала процесса необходимо перейти на главную страницу официального сайта. В верхнем правом углу есть кнопки регистрации и входа на сайт. Нажав на соответствующую из них, новый пользователь увидит лаконичную анкету.

После заполнения всех требуемых полей в форме регистрации, необходимо подтвердить намерение присоединиться к платформе, нажав на кнопку «Зарегистрироваться». В ответ на это действие на электронную почту, указанную при регистрации, будет отправлено письмо со ссылкой для активации учетной записи. Пройдя по этой ссылке, клиент будет перенаправлен в личный кабинет.

Там первым шагом необходимо будет пополнить депозит, что необходимо для активации аккаунта и открытия доступа к полному спектру услуг и инструментов, предоставляемых брокером.

Пополнение счета в Northglen Investment Limited

После регистрации пользователю доступны как реальный, так и демонстрационный счет. Пополнить баланс можно с помощью карт Visa/MasterCard или криптовалютных платежей, включая Bitcoin, Ethereum и Tether. Несмотря на возможные задержки при использовании криптовалют из-за загруженности блокчейн-сети, пополнение средств с карты обычно происходит почти мгновенно. Поэтому ничто особо не мешает почти немедленно приступить к торговле через скачиваемый терминал или веб-версию платформы.

Важно отметить: никаких комиссий за обработку транзакций здесь не взимают. Однако и расходы на использование тех или иных платежных систем не покрывают. Поэтому следует учитывать это, чтобы на баланс попала именно та сумма, которая нужна.

Освоение торгового терминала Northglen Investment Limited

Торговые операции проходят через WebTrader. Выбор на нем остановили, благодаря удобству и функциональности. Этот веб-терминал исключает необходимость загрузки и установки дополнительного программного обеспечения, позволяя работать в привычном рабочем пространстве с любого устройства. Интерфейс WebTrader организован следующим образом:

График выбранного финансового инструмента занимает центральную часть экрана. Слева от графика находится вертикальное меню с инструментами для анализа. Ближе к краю экрана расположен настраиваемый список активов, позволяющий добавлять интересующие инструменты или исключать ненужные.

Интуитивно понятный интерфейс делает освоение терминала простым даже для новичков. При возникновении вопросов личный менеджер всегда готов провести детальный инструктаж и ответить на возникшие вопросы.

Изучение основ трейдинга

Northglen Investment Limited активно поддерживает своих трейдеров, стремясь помочь им добиться успеха на финансовых рынках. Новички иногда игнорируют базовые правила безопасности, что ведет к ошибкам. Чтобы помочь новичкам, брокер предлагает образовательные материалы и организует индивидуальные торговые сессии с наставником.

Для доступа к этим возможностям достаточно зарегистрироваться и внести минимальный депозит в размере €100. После этого клиенту назначается личный менеджер, который адаптирует обучение под индивидуальные нужды трейдера. Обучение включает в себя знакомство с методами анализа и прогнозирования, на основе которых можно начать зарабатывать.

Профессиональная аналитика

Доступ к профессиональным сигналам также предоставляется через личного менеджера. Выражение желания зарабатывать с помощью этих рекомендаций приведет к немедленному подключению к услугам аналитика. Northglen Investment Limited заинтересована в предоставлении таких услуг, поскольку:

Получает доход непосредственно с комиссии за сигналы, составляющей 10% от чистой прибыли, полученной благодаря рекомендациям. Выигрывает от спредов и комиссий. Поскольку долгосрочное сотрудничество с клиентами способствует увеличению их активности и, соответственно, росту доходов компании.

Следуя сигналам, трейдеры могут рассчитывать на доходность порядка 10% ежемесячно, как отмечают в отзывах о Northglen Investment Limited.

Торговые условия

Минимальный депозит для открытия базового типа счета составляет €100. Брокер представляет четыре типа аккаунтов, каждый из которых предлагает уникальный набор услуг. С увеличением статуса счета расширяется и диапазон доступных сервисов, стимулируя к наращиванию торгового капитала. Минимально возможный объем сделки составляет 0.01 лота, что делает торговлю доступной даже при ограниченном бюджете. Спреды в Northglen Investment Limited плавающие. Комиссии взимаются в размере 5 долларов за 1 лот. Проскальзывание: присутствует. Реквоты: не бывает. Среди доступных для торговли активов – валютные и криптовалютные пары, индексы, акции, металлы, природный газ и нефть. Ну а также аграрные товары, как, например, кукуруза, хлопок и др. Общее количество торгуемых активов превышает несколько сотен. При этом ассортимент регулярно обновляется, реагируя на текущие рыночные тенденции.

Заключение

Исходя из анализа услуг, становится ясно, почему брокер продолжает привлекать новых пользователей. Обширный набор сервисов удовлетворяет потребности как начинающих, так и опытных инвесторов и трейдеров. Ну а доступный порог входа открывает возможности для широкого круга заинтересованных лиц. Таким образом, компания предлагает превосходные условия для тех, кто стремится к успешному заработку на инвестициях и трейдинге. Опробовав возможности компании, не забудьте поделиться своими впечатлениями, оставив отзыв о Northglen Investment Limited.