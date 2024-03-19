Модуль для моментальной расшифровки аэросъёмок при дистанционном зондировании Земли разработан в "Швабе"

Москва. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Специалисты НПО "Государственный институт прикладной оптики" (НПО ГИПО) разработали способ моментальной расшифровки съёмок, сделанных с помощью авиационного комплекса дистанционного зондирования Земли, сообщила в понедельник пресс-служба холдинга "Швабе", в состав которого входит предприятие.

"Работа наших специалистов по улучшению характеристик авиационного комплекса дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) имеет большой потенциал, а модернизация позволит упростить процессы наблюдения и ускорить реагирование на какие-либо происшествия. В частности, это упростит обнаружение торфяных пожаров, оперативный поиск людей, терпящих бедствие кораблей и других объектов", - сказал временный генеральный директор НПО ГИПО Владимир Иванов, которого цитирует пресс-служба.

Иванов отметил, что с помощью комплекса можно также вести учёт лесных хозяйств, находить несанкционированные вырубки леса, проводить диагностику состояния нефте- и газопроводов, тепловых сетей и др.

По информации пресс-службы, новая технология сможет не только определять с больших высот малозаметные участки в любое время суток, но и получать изображение непосредственно в процессе съёмочных работ.

Комплекс ДЗЗ позволяет выполнять съёмку в инфракрасном диапазоне. Оснастив комплекс фотоприемниками и модулем автоматической расшифровки графической информации, эти изображения можно будет получать не на этапе постобработки, а непосредственно в процессе съёмочных работ, сказано в сообщении.

С предложением об усовершенствовании комплекса выступили специалисты сектора разработки программного обеспечения НПО ГИПО, которые протестировали модуль автоматического дешифрования графической информации в двух вариантах исполнения.