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ЦАМТО

Минобороны Болгарии завершило отправку на Украину излишней бронетехники

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Тодор Тагарев
Тодор Тагарев.
Источник изображения: glasove.com

ЦАМТО, 18 марта. Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев на пресс-конференции 14 марта сообщил о поставках Украине в качестве военной помощи находившихся на хранении МВД Болгарии бронетранспортеров.

Процедура передачи излишней бронетехники началась после принятия Национальным собранием Болгарии 21 июля 2023 года решения об оказании дополнительной военно-технической поддержки Украине. 3 августа 2023 года министр внутренних дел был уполномочен подписать соглашение между Министерством внутренних дел Республики Болгария и Министерством обороны Украины о бесплатном предоставлении бронетехники. После подписания сторонами соглашения 20 ноября оно было одобрено правительством, а министру обороны было поручено начать организацию логистики и доставки. Парламент Болгарии ратифицировал соглашение 22 ноября. 4 декабря 2023 года президент Болгарии наложил вето на передачу, которое парламент преодолел 8 декабря 2023 года. Закон о ратификации соглашения был обнародован в "Госведомостях" 2 января 2024 года, что стало правовой основой для начала работ.

24 января 2024 года приказом министра обороны была создана структура для перемещения БТР из мест хранения в Софию. В течение 4 недель техника была доставлена в столицу. Первый эшелон из 30 вагонов отправился на Украину 7 марта. На текущий момент последний эшелон уже отправлен. Для выполнения операций по транспортировке, погрузке и маскировке БТР было задействовано 26 ед. специальной техники, 247 военнослужащих и гражданских лиц. Общие затраты на отправку техники превысили 170 тыс. левов (95 тыс. долл.).

Как сообщал ЦАМТО, 22 ноября 2023 года парламент Болгарии одобрил законопроект о ратификации Соглашения между министерством внутренних дел Республики Болгария и министерством обороны Украины о бесплатном предоставлении бронетанковой техники, подписанный в Софии 8 августа 2023 года и в Киеве 13 ноября 2023 года. Договор был заключен во исполнение решения Национального собрания от 21 июля 2023 года об оказании дополнительной военно-технической поддержки Украине.

Соглашение, в частности, предусматривало передачу ВСУ около 100 бронетранспортеров с имеющимся вооружением, а также запасными частями, которые находились на хранении МВД Болгарии с 1980-х годов.

Президент Болгарии Румен Радев 4 декабря 2023 года в соответствии со статьей 101 Конституции страны наложил вето и возвратил закон для повторного обсуждения в парламент, мотивировав это тем, что парламентарии поверхностно ознакомились с конкретными условиями передачи, что не позволило им объективно оценить, является ли передаваемое оборудование необходимым собственной стране. В частности, как было заявлено, техника может использоваться Главными директоратами Пограничной полиции и Пожарной безопасности и защиты населения.

Тем не менее, парламентские группы, поддерживающие кабинет премьер-министра Николая Денкова, легко преодолели вето болгарского президента 8 декабря 2023 года.

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Страны
Болгария
Украина
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