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ТАСС

Кабмин Украины выделил $130 млн на закупку беспилотников

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Источник изображения: Johanna Geron, Pool via AP

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль ранее сообщал, что в 2024 году за счет перераспределения средств из местных бюджетов в госбюджет власти получили дополнительно $1,36 млрд на развитие военно-промышленного комплекса и более $1 млрд на производство дронов

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Украинское правительство выделило 5 млрд гривен (около $130 млн) на закупку беспилотников, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"5 млрд гривен дополнительно выделили сегодня для сил безопасности и обороны. Средства будут направлены на закупку дронов, необходимых для военных на передовой", - написал Шмыгаль в Telegram-канале.

Премьер сообщал, что в этом году за счет перераспределения средств из местных бюджетов в госбюджет, которое осуществили осенью 2023 года, власти получили дополнительно $1,36 млрд на развитие военно-промышленного комплекса и более $1 млрд на производство дронов.

В бюджете Украины на нынешний год заложен дефицит в размере $43,5 млрд. При этом, как сообщал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), дефицит бюджета Минобороны на 2024 год только по статье "денежное довольствие" составляет 36%, или $11,3 млрд. Большую часть дефицита власти страны рассчитывают покрыть за счет помощи западных союзников.

В начале марта Минобороны Великобритании сообщило, что выделит дополнительные 125 млн фунтов ($160 млн) на закупку беспилотников для ВСУ, что позволит довести число беспилотников, переданных королевством Киеву, до 10 тыс. 

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Россия
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