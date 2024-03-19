На Западе наконец осознали: Путин не боится угроз со стороны Европы (New Statesman, Великобритания)

New Statesman: угроза Макрона отправить войска на Украину указала на раскол в ЕС

В Европе крепнут разногласия по поводу исхода конфликта на Украине, и идея Эммануэля Макрона отправить на поле боя западные войска это только подчеркнула, пишет New Statesman. Однако реальность такова, что угроз со стороны ЕС никто не боится — и меньше всего Путин, считает автор статьи.

Вольфганг Мюнхау (Wolfgang Münchau)

В годы холодной войны среди западных лидеров бытовал консенсус: никогда не рассуждать во всеуслышание о том, при каких обстоятельствах они готовы применить ядерное оружие. Тогда эта стратегическая двусмысленность сработала.

Какой разительный контраст с сегодняшними прениями в Европе о том, при каких обстоятельствах на Украину можно будет отправить сухопутные войска! Французский лидер Эммануэль Макрон поднял этот вопрос несколько раз за последнее время — в частности, он отказался исключать отправку западных боевых частей и назвал поддержку со стороны НАТО “неограниченной”. Отпустив шпильку в адрес канцлера Германии Олафа Шольца, президент Франции заметил, что ни в коем случае нельзя телеграфировать о своих красных линиях противнику, который имеет обыкновение их нарушать.

Я согласен с Макроном, но его трактовка стратегической двусмысленности тоже не работает, поскольку обнажила возникшие в Европе разногласия. Чтобы Европа смогла воспользоваться своей мощью, необходимо франко-германское единство (хотя и не только оно), а Шольц выступил против отправки сухопутных войск. Его поддержал премьер-министр Польши Дональд Туск, чей министр иностранных дел Радослав Сикорский, наоборот, встал на сторону Макрона. Реальность такова, что ЕС по этому вопросу совершенно расколот. И это наш сигнал Владимиру Путину.

На Украине западному альянсу мешает сочетание нерешительности США, красных линий Германии и французской бравады. До недавнего времени США выступали главным сторонником Украины, но теперь Палата представителей задерживает финансовую помощь Киеву, и конца этой блокаде не видно. Не могу себе представить, чтобы республиканцы Палаты представителей выделили средства сейчас, когда место кандидата в президенты от партии за собой окончательно застолбил Дональд Трамп.

Кроме того, Франция поддерживает Украину в основном на словах, а не прямой финансовой и военной помощью. По объемам поддержки в пересчете на ВВП Франция занимает среди сторонников Украины лишь 28-е место.

Германия поддерживает Украину гораздо сильнее — как в финансовом, так и в военном отношении. Однако Шольц все равно умудрился прослыть обузой. Сухопутные войска для канцлера Германии — действительно красная линия. Еще он противится отправке крылатых ракет “Таурус” (Taurus), опасаясь, что Украина может ударить ими по целям в России. Текущие опросы показывают, что второй срок ему не светит, но, противясь поставкам наступательного оружия, Шольц подпитывает у соотечественников чувство беспокойства по поводу конфликта.

Лидер немецкой оппозиции Фридрих Мер гораздо откровеннее в своей поддержке Украины — особенно по вопросу тех же “Таурусов”. Но главный вопрос без ответа для Мерца и других европейских лидеров заключается в том, что они будут делать, если США при Трампе полностью свернут свою поддержку. Возьмет ли на себя Мерц роль лидера западного альянса? Предложит ли Макрон Европейскому союзу французский ядерный арсенал? Разумеется, нет. А Германия наверняка вернется к привычной практике сделок с евразийскими диктаторами ради немецкой промышленности — причем чем сильнее будет буксовать экономика, тем больше будет искус. При этом Макрон продолжит напыщенные разглагольствования. Да, Европа достигнет некоторых успехов — допустим, в оборонных закупках. Но на исход конфликта это уже не повлияет: слишком поздно.

Некоторую руководящую роль для Макрона я вижу в защите Молдавии. Его замечания о западных войсках прозвучали в контексте слухов о российском наступлении на Одессу. Этот черноморский портовый город находится в считанных километрах от границы Украины с Молдавией — и российское наступление действительно создаст серьезную угрозу интересам безопасности ЕС и НАТО.

7 марта Макрон и президент Молдавии Майя Санду подписали оборонный пакт, по которому Франция гарантировала безопасность страны. Если Путин возьмет под контроль все Черное море, это станет стратегической катастрофой для Запада, а защита такой маленькой страны, как Молдавия — все же гораздо более реалистичная перспектива, чем освобождение 160 000 квадратных километров украинской территории. Запад не верит в “горячую” войну с Россией в Донбассе. Но отстоять Молдавию он все же может.

Запад также может обезопасить Украину от дальнейших наступлений России. Но даже эта скромная цель — некоторым она покажется разочарованием — потребует гораздо бóльших средств и военной поддержки, чем Европа предоставляет сегодня. Хотя Макрону будет непросто подбить на это именно Шольца, я считаю, что при другом руководстве Германия вполне сможет присоединиться к этой стратегии — вполне достижимой в военном отношении.

Последнее вмешательство Макрона раскрывает суть того, почему реакция Запада на российскую спецоперацию оказалась настолько ошибочной. Речь не идет о том, правильно или неправильно помогать Украине: разумеется, правильно. Проблема в постоянных заблуждениях, лицемерии и дилетантстве. Запад превратно оценил экономические последствия санкций — а, в некоторых случаях, даже реакцию собственных избирателей. Наконец, западные лидеры лицемерно трубят о поддержке военных целей, которые никак не сочетаются с той помощью, что сами предлагают Киеву.

Профессиональный игрок в покер ни за что не станет обсуждать свой блеф в середине партии. Любитель же, напротив, не преминет похвастать своим мастерством. Комментарий Сикорского о том, что стратегическая двусмысленность внушит Путину чувство страха — самый что ни на есть дилетантский блеф. Сама по себе идея неплоха, но без единства стратегическая двусмысленность не сработает. Реальность такова, что нас никто не боится — и меньше всего Путин.