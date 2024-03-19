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Буллинг на рабочем месте. Как ему противостоять

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Буллинг (от англ. «bullying») – преследование и издевательства, осуществляемые группой, над одним или несколькими людьми. Обычно в буллинге участвует три стороны:

  • жертва;
  • инициатор преследования;
  • свидетели.

Обида и притеснение на рабочем месте несколько отличается буллинга в школе. Никто не пишет на стене обидные слова и не крадет спортивную форму, не закрывает в туалете. Взрослые преследователи используют иные методы:

  • делают едкие замечания, озвучивают обидные шуточки;
  • намеренно игнорируют;
  • предоставляют дезинформацию, чтобы жертва не смогла выполнить работу или предстала перед начальством в неблагоприятном положении;
  • поддают жесткой критике;
  • перекладывают работу;
  • сплетничают;
  • пишут жалобы (преимущественно анонимные);
  • портят документы или личные вещи.

Причиной травли может оказаться что угодно: отличающийся внешний вид, доброе и мягкое отношение к окружающим, пристрастия к игре в азартные автоматы на Эльдорадо официальный сайт, карьерный успех и отношение к начальству. Если человек оказался жертвой, ему не нужно искать причину этого в себе. Виноват только агрессор.


Жертва буллинга.
Источник: Буллинг на работе

Люди, подвергающиеся травле в течение длительного времени, работают менее продуктивно. Они подвергают здоровье риску: буллинг вызывает депрессивные состояния, панические атаки, тревожность. Систематическая травля увеличивает риск заболеваний сердца и способствует развитию сахарного диабета.


Что стоит предпринять


Законных средств, которые могли бы наказать агрессора нет. В случае выхода ситуации из-под контроля (например, кто-то из ваших коллег крадет вещи или активно атакует), жертва может обратиться в правоохранительные органы. При нарушении трудовых прав (невыплата переработки, отказ в отпуске, попытки незаконного увольнения) стоит обратиться в трудовую инспекцию.


Борьба с буллингом.
Источник: Буллинг на работе

В остальных случаях придется действовать самостоятельно. Специалисты рекомендуют:

  • фиксировать происходящее: фотографировать, записывать, фиксировать присутствующих людей;
  • найдите поддержку: возможно, в результате действий обидчика страдает еще кто-то. Попытайтесь объединиться, чтобы сообщить о проблеме руководству или показать, что у вас есть поддержка;
  • не молчите: не стоит замыкаться в себе и в перерыв вместо обеда погружаться в Eldorado казино, ища там спасение. Озвучьте позицию громко (так, чтобы услышали другие коллеги). Донесите, что вас беспокоит и почему. Попросите прекратить такое поведение. Говорите спокойно, чётко, без криков и оскорблений;
  • обратитесь за помощью, предварительно собрав факты и заполучив поддержку коллег.

Если руководство не реагирует или само участвует в травле, разумно начать поиски новой работы.

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