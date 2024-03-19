Буллинг на рабочем месте. Как ему противостоять

Буллинг (от англ. «bullying») – преследование и издевательства, осуществляемые группой, над одним или несколькими людьми. Обычно в буллинге участвует три стороны:

жертва;

инициатор преследования;

свидетели.

Обида и притеснение на рабочем месте несколько отличается буллинга в школе. Никто не пишет на стене обидные слова и не крадет спортивную форму, не закрывает в туалете. Взрослые преследователи используют иные методы:

делают едкие замечания, озвучивают обидные шуточки;

намеренно игнорируют;

предоставляют дезинформацию, чтобы жертва не смогла выполнить работу или предстала перед начальством в неблагоприятном положении;

поддают жесткой критике;

перекладывают работу;

сплетничают;

пишут жалобы (преимущественно анонимные);

портят документы или личные вещи.

Причиной травли может оказаться что угодно: отличающийся внешний вид, доброе и мягкое отношение к окружающим, пристрастия к игре в азартные автоматы на Эльдорадо официальный сайт, карьерный успех и отношение к начальству. Если человек оказался жертвой, ему не нужно искать причину этого в себе. Виноват только агрессор.

Жертва буллинга. Источник: Буллинг на работе

Люди, подвергающиеся травле в течение длительного времени, работают менее продуктивно. Они подвергают здоровье риску: буллинг вызывает депрессивные состояния, панические атаки, тревожность. Систематическая травля увеличивает риск заболеваний сердца и способствует развитию сахарного диабета.

Что стоит предпринять

Законных средств, которые могли бы наказать агрессора нет. В случае выхода ситуации из-под контроля (например, кто-то из ваших коллег крадет вещи или активно атакует), жертва может обратиться в правоохранительные органы. При нарушении трудовых прав (невыплата переработки, отказ в отпуске, попытки незаконного увольнения) стоит обратиться в трудовую инспекцию.

Борьба с буллингом. Источник: Буллинг на работе

В остальных случаях придется действовать самостоятельно. Специалисты рекомендуют:

фиксировать происходящее: фотографировать, записывать, фиксировать присутствующих людей;

найдите поддержку: возможно, в результате действий обидчика страдает еще кто-то. Попытайтесь объединиться, чтобы сообщить о проблеме руководству или показать, что у вас есть поддержка;

не молчите: не стоит замыкаться в себе и в перерыв вместо обеда погружаться в Eldorado казино , ища там спасение. Озвучьте позицию громко (так, чтобы услышали другие коллеги). Донесите, что вас беспокоит и почему. Попросите прекратить такое поведение. Говорите спокойно, чётко, без криков и оскорблений;

, ища там спасение. Озвучьте позицию громко (так, чтобы услышали другие коллеги). Донесите, что вас беспокоит и почему. Попросите прекратить такое поведение. Говорите спокойно, чётко, без криков и оскорблений; обратитесь за помощью, предварительно собрав факты и заполучив поддержку коллег.

Если руководство не реагирует или само участвует в травле, разумно начать поиски новой работы.