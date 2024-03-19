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ЦАМТО

Сухопутные войска Греции планируют закупить ББМ VBCI французской Nexter

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Бронемашина VBCI
Бронемашина VBCI.
Источник изображения: © REUTERS/Joe Penney

ЦАМТО, 18 марта. Главный штаб Сухопутных войск Греции и французский оборонный подрядчик Nexter Systems (KNDS) ведут переговоры по закупке для греческой армии бронетранспортеров VBCI с колесной формулой 8х8.

По данным греческого ресурса Defence Review, на данный момент дискуссия сосредоточена на детализации предложения Франции о приобретении колесных бронемашин с целью удовлетворения оперативных потребностей греческой армии. Новая машина получила местное обозначение VBCI "Филоктет" (Philoctetes) в честь мифологического героя Троянской войны.

Представленное несколько недель назад предложение Nexter включает полный пакет финансирования программы от французских финансовых учреждений, подкрепленный государственными гарантиями. В предложении подробно описан проект закупки 200 колесных боевых бронированных машин VBCI "Филоктет" для греческой армии с возможностью совместного производства в Греции. Еще 50 броне машин предполагается приобрести в версиях командных машин управления, санитарных машин, ремонтных мастерских и пунктов артиллерийской разведки.

Временное решение, включенное во французское предложение, предусматривает удовлетворение неотложных оперативных потребностей ВС Греции. Оно предполагает быструю поставку 120 бывших в эксплуатации VBCI из резерва французской армии. Таким образом, всего может быть получено 350-370 ед. VBCI, из которых 250 будут новыми.

В предложении предусмотрено участие в проекте греческой оборонной промышленности, включая компании METKA и Hellenic Defense Systems (EAS), которые сыграют ключевую роль в совместном производстве новых бронемашин. В документе также описывается комплексный пакет поддержки.

Предложение Nexter, как ожидается, в ближайшее время будет обсуждено и одобрено на предстоящем заседании Высшего военного совета (SMC) Греции.

Как уже сообщал ЦАМТО, французская компания Nexter впервые представила боевую бронированную машину VBCI версии "Филоктет" для греческой армии в ходе состоявшейся в Афинах первой оборонной выставки DEFEA (13-15 июля 2021 года).

Представленная боевая машина была вооружена дистанционно управляемым модулем вооружения башенного типа с 40-мм пушкой с телескопическим выстрелом CTAS (Cased Telescoped Armament System) совместного предприятия CTA International (CTAI), сформированного Nexter и BAE Systems, и пусковой установкой ПТУР MMP группы MBDA. Машина соответствует требованиям СВ Греции по мобильности, защите, модульности и огневой мощи.

Кроме того, Nexter представила пушку 40CT для ББМ VBCI "Филоктет", которая ранее была выбрана для оснащения техники ВС Франции (ЗУ RapidFire, ББМ "Ягуар"), Великобритании (ББМ "Аякс") и Бельгии (ББМ "Ягуар"). Калибр 40 мм обеспечивает превосходство по сравнению с 30-мм пушками и позволяет поражать более широкий спектр целей (БЛА, самолеты, легкая бронетехника).

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Страны
Бельгия
Великобритания
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Leonardo
MBDA
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