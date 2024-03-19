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ТАСС

Forbes: нехватка военных бригад не дает Украине провести ротацию войск

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Солдаты ВСУ на востоке Украины
Солдаты ВСУ на востоке Украины.
Источник изображения: © Фото : Ministry of Defense of Ukraine

По данным издания, "нехватка живой силы на Украине, скорее всего, исчисляется десятками бригад"

НЬЮ-ЙОРК, 18 марта. /ТАСС/. Украина испытывает нехватку живой силы и техники для формирования военных подразделений. Как сообщил журнал Forbes, нехватка военных бригад не позволяет Киеву провести ротацию войск.

По информации издания, "нехватка живой силы на Украине, скорее всего, исчисляется десятками бригад". Со ссылкой на пост бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в соцсетях Forbes рассказывает также об отправке к Работино в Запорожской области 141 бригады, не оснащенной тяжелой техникой. В публикации при этом подчеркивается, что "танки, боевые машины и артиллерия на самом деле не являются самыми насущными потребностями Киева".

16 февраля председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил ТАСС, что российские военные контролируют центральную часть населенного пункта Работино в Запорожской области и отражают атаки ВСУ на ранее утраченные ими позиции. В конце февраля 2024 года Минобороны РФ сообщило, что в результате штурмовых действий российским подразделениям удалось закрепиться в Работине. ВСУ по настоящее время безуспешно пытаются вернуть утраченные позиции, перебрасывая на этот участок линии боевого соприкосновения подкрепления с других направлений. 

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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