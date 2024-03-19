Новый способ испытаний космической аппаратуры для РОС презентуют на выставке в Москве

Международный салон изобретений и инновационных технологий "Архимед" пройдет в Москве с 19 по 21 марта

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Новый способ организации испытаний аппаратуры в условиях космического пространства с помощью выносного шасси, который планируется применять на перспективной Российской орбитальной станции (РОС), покажут на XXVII Международном салоне изобретений и инновационных технологий "Архимед" в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга "Российские космические системы" (РКС).

"Специалисты холдинга продемонстрируют новый способ организации испытаний аппаратуры в условиях космического пространства с помощью выносного шасси (крейта), который планируется использовать на будущей Российской орбитальной станции", - говорится в сообщении.

Всего РКС представит 15 новейших разработок, многие из которых созданы для решения актуальной задачи обеспечения технологической независимости отечественного космического приборостроения. "Среди представленных инноваций - программный комплекс для проектирования перспективных спутниковых систем связи и дистанционного зондирования Земли, а также технология повышения мощности солнечных батарей космического аппарата за счет увеличения площади их главного элемента - фотопреобразователя", - уточнили в холдинге.

Кроме того, на форуме будут представлены разработки холдинга в области передачи сжатых цифровых изображений по каналам дальней космической связи, волноводными и радиолокационными технологиями, новинками контрольно-измерительной аппаратуры.

Международный салон изобретений и инновационных технологий "Архимед" пройдет в Москве с 19 по 21 марта.