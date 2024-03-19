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Китай приготовился запустить лунный спутник-ретранслятор Queqiao-2

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Фото: Huang Guochang / Xinhua / Globallookpress.com
Фото: Huang Guochang / Xinhua / Globallookpress.com.

SpaceNews: Китай установил на стол ракету для запуска лунного спутника Queqiao-2

Китай установил на стартовый стол на космодроме Вэньчан ракету Long March 8, при помощи которой 19 марта планируется запустить лунный спутник-ретранслятор Queqiao-2. Об этом сообщает SpaceNews.

Queqiao-2 предназначен для обеспечения связи с миссией Chang'e-6, в рамках которой Китай планирует доставить с обратной стороны Луны образцы реголита. Срок службы 1200-килограммового аппарата — восемь лет. Космический аппарат будет вращаться вокруг естественного спутника Земли с периселением 300 километров и апоселением 8600 километров.

В апреле 2023-го агентство «Синьхуа» сообщило, что Китай запланировал к 2030 году сформировать в космосе спутниковую группировку Queqiao («Сорочий мост»). Соответствующие космические аппараты предназначены для предоставления услуг связи и навигации в дальнем космосе.

В мае 2019 года на ракете Long March 4C с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань) в точку Лагранжа L2 системы Земля — Луна (примерно в 455 тысячах километров от планеты) был запущен спутник-ретранслятор Queqiao, при помощи которого осуществлялась связь с лунной миссией Chang'e 4.

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Страны
Китай
Проекты
Луна
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