Небольшие, но сильные "укусы". Россия применила новую стратегию на Украине (Le Figaro, Франция)

Le Figaro: на Украине Россия применила стратегию "укусов" и добилась успеха

Российская армия успешно адаптируется к новым реалиям, пишет Le Figaro. Так, она взяла на вооружение новую стратегию — совершает небольшие атаки сразу на нескольких участках фронта. Такие удары истощают ВСУ, которые и без того испытывают ряд проблем.

После провала контрнаступления ВСУ, когда у украинцев заканчиваются боеприпасы, Россия возвращает инициативу на фронте. Киевская армия, как и ее союзники, должны в обязательном порядке сменить и стратегию, и тактику.

Генерал Тьерри Буркхард появился в военной форме. Стоя в этот четверг на трибуне аудитории Amphi Foch в Военной школе, глава французского генштаба закрыл первый Парижский форум по обороне и стратегии (Defense and Strategy Forum), организованный училищем, чтобы собрать в одном месте и подтолкнуть к размышлениям военных, дипломатов, политиков и наблюдателей. Однако генерал выступает не с салонно-академической речью — слишком уж тревожна ситуация на Украине.

"Вопрос завершения конфликта затрагивает не только Украину, — предупреждает он. — Он касается безопасности всего континента и даже территорий за его пределами, причем на несколько десятилетий вперед. Мы не должны рассчитывать на то, что украинцы нас защитят. Мы должны сделать все, чтобы помешать России победить, и занять единую позицию, которая поставила бы перед Москвой дилемму, то есть пошатнула бы ее уверенность в том, что можно развязать такой конфликт, который не сокрушит никакая воля".

Следуя логике Эммануэля Макрона, Тьерри Буркхард превозносит действия, направленные на "предотвращение пагубных событий". Но не уточняет, каких именно.

После немногим более двух лет с начала вооруженных действий на Украине конфликт приближается к опасной "переломной точке", констатирует офицер. ВСУ, как и их союзники, должны в обязательном порядке сменить и стратегию, и тактику, если они не хотят увидеть, как Владимир Путин одерживает верх. После провала контрнаступления ВСУ, когда у украинцев заканчиваются боеприпасы, Россия возвращает инициативу на фронте.

"Союзники по НАТО не поставляют Украине достаточно снарядов, и это отражается на поле боя", — выразил в четверг беспокойство генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Тот факт, что русским удается каждый день опережать украинцев, представляет серьезную проблему.

"Это одна из причин, по которым за последние недели и месяцы они смогли добиться прогресса на поле боя", — добавил он, призвав союзников проявить "политическую волю".

"Россия начинает обретать уверенность и думать, что она сможет подавить Украину количеством", — признался, со своей стороны, агентству Reuters Михаил Подоляк, специальный советник главы офиса Зеленского, выразив обеспокоенность нерешительностью Запада.

Стратегия "укусов"

Украину тревожит анализ соотношения сил конфликтующих сторон.

"Русские вернули инициативу. Они способны „мучить“ своих противников. Это техника тысячи порезов (тут — тактика или стратегия нанесения множества ударов небольшими группами бойцов, также китайский способ смертной казни. — Прим. ИноСМИ). Их цель — обескровить украинцев, чтобы ослабить резервы врага", — объясняет один французский военный источник, указывая на многочисленные участки фронта, где российские силы оказывают давление: это линия у Купянска, вдоль реки Оскол, близ Кременной, в направлении Часова Яра, у Марьинки, к востоку от Авдеевки, а также под Работиным, на одном из немногих участков, которые ВСУ прорвали осенью. На этом список не заканчивается.

"Украинцы могут удерживать несколько участков фронта, где пробиты бреши, но не в состоянии держаться на десятке из них, — продолжает источник. Он приводит в пример подразделения, дислоцированные в Марьинке, которые пришлось перебросить для осуществления отступления ВСУ из Авдеевки. — Русские выжидают, чтобы воспользоваться случаем. Они накапливают потенциал, это почти что математика".

Текущая "война на истощение" на руку российской армии, располагающей куда более внушительными запасами боеприпасов и снаряжения, чем украинская. Что же касается генерала Сырского, он столкнулся с нерешаемым уравнением — огонь ведется ограниченно, а солдаты уже крайне измождены. Недавно главнокомандующий ВСУ распорядился о новой ротации войск на фронте, чтобы восстановить силы. Его решение, несомненно, необходимо, чтобы держаться дальше, но и оно не станет панацеей от всех бед. Генерал Сырский вынужден использовать "эластичную оборону". Чтобы подсластить реальность в глазах мира и доставить Москве неприятности, украинские силы предпринимают символичные действия, к примеру, совершая налеты на российскую территорию, на Курскую и Белгородскую области. Кроме того, они наносят удары в глубину с помощью ракет, поставляемых Западом. Но никакого стратегического эффекта это не окажет.

Весенняя распутица, которая превращает украинскую землю в грязь, возможно, предоставит ВСУ небольшую передышку, ограничив противнику пространство для маневра. Это уже не единственная вещь, которая дает им надежду. По оценке французского военного источника, Россия не может снова начать маневренную войну.

"Дроны вкупе со смертоносными вооружениями не позволяет сконцентрировать силы", — продолжает он. По его словам, если подразделение перегруппируется для попытки прорыва, "его могут заметить, следовательно, уничтожить".

"Во время Первой мировой войны для поражения цели требовались сотни снарядов, а сегодня хватает двух или трех", — говорит источник. Таким образом, продвижение вперед осуществляется посредством ударов уменьшенных группировок. Успехи так же невелики, как и подразделения.

"Но в случае России такая стратегия "укусов" может сработать", — считает он.

"Два борца, которые держат друг друга за горло"

Следующие месяцы обещают быть критическими.

"Нельзя исключать возможность весеннего наступления России с целью загнать украинцев в трудное положение на дальнейших переговорах", — предупреждает Жером Пеллистранди (Jérôme Pellistrandi), генерал в отставке и главный редактор журнала Revue nationale de défense.

Он добавляет: "Русские извлекли урок из двух лет конфликта, они адаптируются под меняющуюся обстановку и активно используют средства ведения электронной войны". Часть техники, поставленного в прошлом году США и Европой, уже нейтрализована более эффективными способами глушения.

Однако при этом западные стратеги не ставят на то, что Киев потерпит крах в ближайшее время. Россия и Украина "как два борца, которые держат друг друга за горло. Невозможно понять, кто первым упадет на колени", заверил несколько дней назад генерал Шилль, глава штаба сухопутных войск Франции. Возможные промахи российского командования и худшая подготовка войск — это слабые места Москвы перед лицом ВСУ, в целом настроенных по-прежнему решительно (успехи российской армии говорят о том, что она как раз подготовлена лучше украинцев, которых мобилизуют и бросают на передовую одним днем. — Прим.ИноСМИ). Украинская армия тоже укрепила линии обороны, которые способствуют долгосрочному удержанию позиций, — при условии, что она получит вооружения.

Автор: Николя Баротт (Nicolas Barotte)