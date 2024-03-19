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ЦАМТО

ВСУ приступили к развертыванию БТР M-1117 "Гардиан"

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Бронемашины М1117 ASV Guardian для ВС Греции
Бронемашины М1117 ASV Guardian для ВС Греции.
Источник изображения: greekcitytimes.com

ЦАМТО, 18 марта. 425-й отдельный штурмовой батальон "Скала" Сухопутных воск Украины 16 марта продемонстрировал недавно полученные бронетранспортеры M-1117 "Гардиан" с колесной формулой 4x4, в том числе в пустынной расцветке.

Как сообщает Armyrecognition.com со ссылкой на размещенное в соцсетях видео, кадры представляют собой первый случай оперативного применения M-1117 украинскими войсками.

Минобороны США 4 ноября 2022 года объявило о выделении Украине дополнительной помощи в области безопасности на сумму около 400 млн. долл. в рамках Инициативы содействия безопасности Украины USAI (Ukraine Security Assistance Initiative).

Одобренный президентом США пакет помощи Украине, среди прочего, включал предоставление 250 отремонтированных и модернизированных M-1117 ASV (Armored Security Vehicles).

В декабре 2023 года издание Army Recognition сообщила, что обещанные модернизованные БТР M-1117 ASV 4x4 начали отправляться на Украину, перевозка техники осуществлялась по железной дороге через Румынию.

М-1117 ASV "Гардиан" – легкая бронированная машина с колесной формулой 4x4, оборудованная многослойной броней, обеспечивающей защиту экипажа от огня стрелкового оружия, осколков снарядов, самодельных взрывных устройств и мин. Максимальный боевой вес ББМ – 13,4 т, собственная масса – 11,8 т. ББМ может развивать максимальную скоростью до 100 км/ч. Запас хода по топливу – 700 км. Бронетранспортер был принят на вооружение ВС США в 2001 году и с тех пор использовался в различных зонах конфликтов, включая Ирак и Афганистан.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Ирак
Румыния
США
Украина
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