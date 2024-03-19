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ЦАМТО

"Семьдесят четвертые" Калашникова: полвека на службе Родине

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Автомат АК-74М, оборудованный новым комплектом модернизации
Автомат АК-74М, оборудованный новым комплектом модернизации.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба концерна "Калашников"

ЦАМТО, 18 марта. Пятьдесят лет назад приказом министра обороны СССР №049 от 18 марта 1974 года на вооружение Советской Армии и Военно-Морского Флота был принят унифицированный боевой автоматический стрелковый комплекс под малоимпульсный патрон 5,45х39 мм.

Новый стрелковый комплекс был создан конструкторским бюро под руководством Михаила Калашникова на Ижевском машиностроительном заводе (сейчас – АО "Концерн "Калашников") для замены 7,62-мм автомата АКМ, 7,62-мм ручного пулемета РПК и их вариантов.

В комплекс вошли четыре модификации 5,45-мм автомата Калашникова: с постоянным и складывающимся прикладами, планкой для ночных прицелов – АК74, АКС74, АК74Н, АКС74Н, – а также четыре модификации 5,45-мм ручного пулемета Калашникова: с постоянным и складывающимся прикладами, планкой для ночных прицелов – РПК74, РПКС74, РПК74Н, РПКС74Н.

Разрабатывая АК74, Михаил Тимофеевич использовал принципиальную схему АКМ, что впоследствии позволило в короткий срок развернуть массовое производство автомата. Но существенным новшеством стало наличие у него двухкамерного дульного устройства, которое выполняло задачи дульного тормоза, компенсатора и пламегасителя. Кучность автоматического и одиночного огня улучшилась почти в два раза по сравнению с АКМ.

В свою очередь, уменьшение калибра потребовало значительных изменений основных деталей и узлов. В результате чего в новом автомате только 36% сборочных единиц и 53% деталей оказались заимствованными из АКМ. Более того, в ходе производства АК74 его фанерные детали и магазин заменили на изготовленные из стеклонаполненного полиамида.

АК74 отличают высокая надежность при использовании в неблагоприятных климатических условиях, экономичность и простота конструкции. Несмотря на всесторонние улучшения в точности и удобстве использования, автомат оказался дешевле в изготовлении и обслуживании, чем его предшественники – АК и АКМ.

Серийное производство автомата Калашникова АК74 и его модификаций освоил Ижевский машиностроительный завод, в то время как серийный выпуск РПК74 и его специализированных вариантов передали на машиностроительный завод "Молот" в г.Вятские Поляны. На обоих предприятиях массовое производство "семьдесят четвертых" и их версий осуществлялось с 1975 по 1993 гг.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
ПКМ
Компании
ИЖМАШ
Концерн Калашников
Персоны
Калашников Михаил
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