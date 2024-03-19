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ТАСС

Сийярто заявил, что лидерам Западной Европы нужно признать провал стратегии на Украине

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Источник изображения: EPA-EFE/ JALAL MORCHIDI

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии отметил, что ситуация в Европе является критической, а "угроза мировой войны становится все более острой"

БУДАПЕШТ, 18 марта. /ТАСС/. Лидеры стран Западной Европы должны признать, что их стратегия военных действий на Украине провалилась и создает опасность новой мировой войны. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отправляясь на встречу с коллегами из государств Евросоюза в Брюсселе.

Министр считает, что ситуация в Европе является критической, а "угроза мировой войны становится все более острой". "Лидеры Западной Европы должны признать, что их стратегия войны на Украине провалилась и что уже давно было бы достигнуто прекращение огня, если бы они приложили хотя бы половину своих усилий к установлению мира, а не к поставкам вооружений", - написал глава МИД на своей странице в соцсети Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Вместо того, чтобы добиваться прекращения конфликта, с подачи руководства Франции обсуждается отправка западных войск, отметил Сийярто. Лозунг "Лучшая защита - это нападение" теперь используется для разжигания угрозы мировой войны, считает министр. "Возможное развертывание сухопутных войск на Украине чревато эскалацией войны и полностью противоречит решениям НАТО, принятым на сегодняшний день", - подчеркнул глава МИД. "Мы не хотим войны в Европе и надеемся, что наши европейские коллеги не будут продолжать играть с огнем", - сказал Сийярто.

Он обратил внимание, что к совещанию европейских министров по видеосвязи намерен присоединиться глава американской дипломатии Энтони Блинкен. По сути, это будет "виртуальная трансатлантическая встреча с госсекретарем США", отметил министр. В Брюсселе будут обсуждаться конфликт на Украине, санкции против России, положение на Ближнем Востоке. 

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Украина
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