Экс-канцлер ФРГ: для урегулирования на Украине нужна франко-германская инициатива

Герхард Шрёдер отметил, что именно Франция и Германия имеют возможности вести дискуссии по этому вопросу "из-за долгой истории, которая связывает их и с Россией"

БЕРЛИН, 18 марта. /ТАСС/. Франция и Германия должны объединить свои силы и выступить с инициативой по возможному урегулированию украинского кризиса. Такое мнение выразил бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (Социал-демократическая партия Германии, занимал пост в 1998-2005 годах) в интервью агентству DPA.

Согласно собственным утверждениям, Шрёдер хотел бы, чтобы Германия и Франция объединили усилия в поисках мирного решения на Украине, как в ситуации вокруг вторжения США в Ирак в 2003 году, которую они совместно осудили. По мнению политика, было бы "целесообразным", если бы поддержка Парижем и Берлином Украины проявилась в форме "попытки найти решение этого конфликта", который, по оценкам Шрёдера, в принципе должен иметь решение. Он полагает, что именно Франция и Германия имеют возможности вести дискуссии по этому вопросу "из-за долгой истории, которая связывает их и с Россией".

Российские власти неоднократно заявляли о готовности вести переговоры с Украиной об урегулировании конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание, что главными препятствиями на пути к ним остается законодательно закрепленная указом президента Украины Владимира Зеленского невозможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, а также украинские инициативы, "свидетельствующие о полной оторванности официального Киева от современных реалий".