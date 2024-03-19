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ТАСС

Медведчук: власти Украины и Запад перекладывают на простых граждан бремя военных расходов

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Глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
Глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Источник изображения: Ирина Яковлева/ ТАСС

Лидер движения "Другая Украина" отметил, что резкое сокращение западной помощи президент страны Владимир Зеленский пытается компенсировать за счет беспрецедентного увеличения налогового бремени на мелкий бизнес и граждан

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Мелкий бизнес и рядовые граждане Украины заплатят за продолжение войны президента страны Владимира Зеленского и коллективного Запада против России. Такое мнение высказал бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

Как отмечает политик в своей статье на сайте движения, резкое сокращение западной помощи режим Зеленского пытается компенсировать за счет беспрецедентного увеличения налогового бремени на мелкий бизнес и простых граждан. "С подачи Зеленского Министерство финансов Украины объявило мобилизацию дополнительных доходов государственного бюджета Украины на 2024 год, - пишет Медведчук. - Фактически речь идет о повышении налоговых ставок, а главное - дополнительном налогообложении физических лиц-предпринимателей (НФЛП), с которых в том числе планируют дополнительно собрать налогов на 44,2 млрд гривен (более $1,1 млрд - прим. ТАСС)".

При этом "очередной удар Зеленского по НФЛП на этот раз происходит на фоне лоббистских разрешений кабмина по выводу из Украины миллиардов долларов валюты крупнейшими предприятиями страны", подчеркнул Медведчук. "Таким образом, за продолжение войны Зеленского и Запада против России дополнительно из собственных карманов заплатят мелкий бизнес и рядовые граждане страны", - говорится в статье.

"И будет еще хуже, ведь Украина при Зеленском все больше погрязла в кредитах и долгах, - резюмировал украинский политик. - Сегодня ее проще списать со счетов как банкрота, поскольку денег на восстановление у "союзников" нет. Да и смысл восстанавливать окончательно испарился". 

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Кредитование
Страны
Россия
Украина
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