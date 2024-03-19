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ТАСС

Аналитик считает, что европейские лидеры могли тайно обсуждать отправку войск на Украину

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Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон.
Источник изображения: © AP Photo / Etienne Laurent

Салем Алкетби отметил, что заявления президента Франции Эмманюэля Макрона могли быть "преднамеренной утечкой информации", направленной на выявление позиции союзников по данном вопросу

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 марта. /ТАСС/. Лидеры европейских стран действительно могли обсуждать идею отправки сухопутных войск на Украину в узком кругу, на эту мысль наводят высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке войск на Украину. Такое мнение выразил политический аналитик из ОАЭ Салем Алкетби в статье для газеты The Jerusalem Post.

По его словам, обозреватели полагают, что, учитывая растущую вероятность поражения украинской армии, идея отправки западными странами военного контингента для поддержки Киева "действительно могла обсуждаться среди европейских лидеров", пусть и в узком, тайном кругу. Автор также не исключает, что заявления Макрона могли быть "преднамеренной утечкой информации", направленной на выявление позиции союзников по этому вопросу.

Французский лидер 26 февраля сообщил, что на встрече в Париже, где представители около 20 западных государств обсуждали дальнейшую поддержку Киева в конфликте с Москвой, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск на Украину. По его словам, участникам не удалось достичь консенсуса по этому вопросу, однако в будущем такого сценария исключать нельзя. Позже Макрон дополнил свое заявление, пояснив, что "не исключать что-то не означает делать это".

Представители большинства стран, а также НАТО сообщили, что не планируют направлять войска на Украину и выступают против их участия в боевых действиях против России. Тем не менее позже французский лидер, несмотря на критику, заявил, что его слова были "взвешенными, продуманными и выверенными", и вновь повторил, что не исключает возможность отправки военных. 

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