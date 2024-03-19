Западная пресса раскрыла некоторые подробности о перспективном беспилотном самолёте SR-72 Darkstar

Источник изображения: topwar.ru

Стратегический разведывательный самолет SR-71 производства компании Lockheed Corporation вплоть до последнего времени считался самым быстрым в мире пилотируемым самолетом. Свой первый полет он совершил еще в 1964 году, однако в 1988 году был снят с эксплуатации. Затем его вернули в строй до 1998 года.

Теперь компания подготовила ему достойную смену – беспилотный самолет SR-72 Darkstar. Некоторые подробности о воздушной машине раскрыло издание Simple Flying. Хотя разработка SR-72 во многом секретна, определенные подробности о нем все же известны.

Первый полет прототипа SR-72 был запланирован на 2023 год. Но пока не очень понятно, поднимется ли самолет в воздух. Ведь командование военно-воздушных сил США уже заявило, что испытало все будущие поколения боевых самолетов, которые должны быть введены в эксплуатацию к 2030 году.

Источник изображения: topwar.ru

Lockheed SR-71 Blackbird

О перспективном самолете известно, что, в отличие от его предшественника SR-71, бывшего сугубо разведывательным самолетом, способным лишь вести наблюдение и съемку объектов, SR-72 сможет выполнять ударные функции, то есть станет «разведчиком-истребителем». Наличие ударных возможностей позволит повысить конкурентоспособность самолета.

Рассказывая о возможном вооружении перспективного самолета, компания Lockheed заявила, что он сможет применять гиперзвуковые ракеты. Иных подробностей она не привела. Однако США в настоящее время значительно отстают в плане гиперзвукового вооружения от России и Китая.

Гиперзвуковое оружие в Штатах только разрабатывается, тогда как и у РФ, и у КНР оно уже имеется в наличии и состоит на вооружении. Поэтому использовать гиперзвуковые ракеты перспективный самолет сможет только после завершения разработок и начала их производства в США. Когда это произойдет, неясно. Мало того, нужно учитывать, что в американской версии гиперзвуком часто обозначается то, что на самом деле не достигает реальных гиперзвуковых характеристик.

Тем не менее, в разработку SR-72 уже включилось НАСА, предоставившее финансирование по контракту с компанией-производителем о разработке гиперзвуковых двигателей. То есть, определенные перспективы у проекта все же есть, и это нельзя отрицать, следует из публикации издания.