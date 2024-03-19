Чехия утверждает, что некоторые союзные России страны поставляют снаряды Украине

ЦАМТО, 18 марта. Чиновники из Чехии утверждают, что некоторые союзные России страны поставляют снаряды Украине. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила американская газета Wall Street Journal.

"Чиновники (из Чехии) уклончиво говорят о том, откуда поступают снаряды (Украине), но утверждают, что среди поставщиков есть и союзники России", – говорится в публикации издания, но подробности не приводятся.

Газета отмечает, что Чехия начала искать артиллерийские снаряды для Украины незадолго до начала спецоперации России.

По информации газеты, уже найденные Чехией 800 тыс. снарядов должны быть поставлены партиями до конца этого года. Чехия, по данным агентства, нашла еще 700 тыс. снарядов, которые могут быть закуплены, если удастся собрать соответствующее финансирование.

Как рассказал газете уполномоченный правительства Чехии по вопросам восстановления Украины Томаш Копечны, Чехия в рамках своей инициативы по поиску снарядов для Украины играет роль посредника – страна связывает потенциальных поставщиков с западными странами, которые, в свою очередь, делают заказы и платят за поставки. Сама Чехия берет на себя логистику, организуя поставки снарядов через свою территорию или через третьи страны, при этом "стирая прямую связь" между поставщиком и Украиной, чтобы избежать "гнева Москвы" в отношении стран-союзниц России.

Источники заявили газете, что Германия направила на финансирование чешской инициативы по поиску снарядов для Украины более 500 млн. евро (около 545 млн. долл.). Финансирование на эту инициативу также предоставляют Канада, Нидерланды и Дания.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла возможность закупить за пределами Евросоюза 800 тыс. артиллерийских снарядов, которые страна может поставить Украине в течение нескольких недель при финансовой поддержке со стороны США, Германии, Швеции или других стран. В начале февраля издание ЕС Politico сообщило, что Чехия ищет боеприпасы от оружейных компаний из многих стран, в том числе, из Южной Кореи, Турции и Южной Африки.