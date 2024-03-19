ЦАР и Россия обсуждают новые контракты в сфере ВТС

ЦАМТО, 18 марта. Москва и Банги обсуждают новые контракты в сфере военно-технического сотрудничества, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на премьер-министра Центральноафриканской Республики Феликса Молуа.

"Разговоры об этом продвинулись. Я не в курсе деталей, но уверен, что отвечающий за этот вопрос министр обороны, возможно, расскажет вам больше. Я знаю, что такие обсуждения идут", – сказал Ф.Молуа.

Ранее в интервью "РИА Новости" посол России в ЦАР Александр Бикантов сообщил, что численность и сроки прибытия российских военных на создаваемую базу в республике пока не известны, сейчас подбирают место для их размещения. По его словам, вопрос создания военной базы в ЦАР обсуждается по линии Минобороны двух стран. Он подчеркнул, что "создание российской военной базы на территории ЦАР улучшит ситуацию в сфере безопасности в ЦАР и укрепит основу для защиты национального суверенитета страны".